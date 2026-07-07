Marine Le Pen condannata a 3 anni, potrà però candidarsi alle presidenziali del 2027

Marine Le Pen, la leader del Rassemblent National, è stata condannata a tre anni di carcere – di cui due con pena sospesa e uno da scontare con braccialetto elettronico alla caviglia – per appropriazione indebita di fondi pubblici. Le è stato inoltre inflitto un divieto di 45 mesi di ricoprire cariche pubbliche, di cui 30 con pena sospesa: tale periodo di ineleggibilità è stato già scontato.

Le Pen però potrà correre alle prossime elezioni presidenziali del 2027 questo lo ha deciso la Corte di appello di Parigi, pur ritenendola colpevole di appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo.

Il calcolo della condanna decorre retroattivamente dal 31 marzo 2025, l’ineleggibilità reale è giunta a naturale scadenza il 30 giugno 2026 per i 15 mesi rimanenti, dunque Marine Le Pen riacquisisce lo status di soggetto pienamente candidabile al primo turno delle elezioni presidenziali del 18 aprile 2027. Comunicherà al telegiornale delle 20 se partecipare o meno alle elezioni presidenziali del 2027: la leader della RN aveva in precedenza dichiarato che non avrebbe condotto la campagna elettorale con un braccialetto elettronico.