Aurelio e Luigi De Laurentiis, presidenti di Napoli e Bari, sono indagati per bancarotta fraudolenta

L’ipotesi della Procura di Bari è quella di bancarotta fraudolenta

Aurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero indagati. L’ipotesi della Procura di Bari è quella di bancarotta fraudolenta per debiti di circa 30 milioni. La Guardia di Finanza sta effettuando le perquisizioni presso le sedi della S.S.C. Bari, la S.S.C. Napoli e la Filmauro S.r.l.

Dalle prime indiscrezioni emerge, che le verifiche tecniche compiute dai consulenti della Procura sui bilanci e sulle relazioni di gestione della S.S.C. Bari nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025, hanno evidenziato una situazione di perdita sistemica. Il club pugliese ha accumulato un disavanzo di circa 30 milioni di euro, a fronte del quale la proprietà non avrebbe contrapposto alcun piano per risanare il debito.

Tra le varie contestazioni, l’operazione della Procura di Bari si sta concentrando sulla cessione del portiere Elia Caprile, avvenuta nell’estate del 2023. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la compravendita del cartellino sarebbe stata studiata privando deliberatamente la S.S.C. Bari di un rilevante beneficio economico futuro, a esclusivo vantaggio della S.S.C. Napoli. La società partenopea infatti, avrebbe acquistato il portiere a 2,2 milioni di euro dai biancorossi per poi rivenderlo al Cagliari a otto milioni di euro.

Proprio ieri sera, il club calcistico napoletano, fondato il 1° agosto 1926, ha ufficialmente aperto la vendita della nuova divisa celebrativa del centenario.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)