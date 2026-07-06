Ultimo dopo il concerto-evento di Tor Vergata: “Voglio portare questo spettacolo al cinema”

Il cantautore Ultimo sui social racconta la sua gioia per la serata dei record davanti a 250mila persone e rivela: “Stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita”

Una notte da ricordare e che, probabilmente, rivedremo sul grande schermo. “La favola per sempre” di Ultimo a Tor Vergata potrebbe presto arrivare in tutte le sale italiane. È lui stesso a dirlo in un post sui social in cui racconta tutta la gioia per un evento che ha radunato circa 250mila fan, provenienti da tutta Italia e fuori dai confini nostrani. “Voglio portare questo spettacolo al cinema”, dice il 30enne romano, al secolo Niccolò Moriconi.

“Non saprei da dove iniziare- scrive all’indomani della serata-. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla”.

Poi rivela: “Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita“. E, rivolgendo un pensiero ai fan, conclude: “Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei cazzo di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire. Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)