Ultimo annuncia un nuovo tour nel 2027: ecco le date

Ultimo non si ferma più: l’annuncio del nuovo tour nel 2027. L’artista toccherà i principali impianti sportivi italiani, approdando per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria
Dopo il concerto-evento a Roma Tor Vergata che ha radunato 250.000 spettatori, Ultimo ha annunciato la nuova tournée “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…“, dove l’artista toccherà i principali impianti sportivi italiani, approdando per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.
“Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra“, scrive il cantautore sui social. I biglietti saranno acquistabili da mercoledì 8 luglio alle 14:00.
L’annuncio arriva a soli due giorni dal live romano del 4 luglio 2026, che ha registrato il maggior numero di biglietti venduti per un singolo show nella storia della musica italiana. In un’area di 150mila metri quadrati, la performance ha celebrato i trent’anni di Niccolò Moriconi, trasformando il suo percorso artistico in un fenomeno collettivo per un’intera generazione.
E un’altra pagina ancora candida è pronta per essere marchiata a fuoco, nella prossima estate da protagonista assoluto con i prossimo tour che vedrà Ultimo raggiungere ovunque il suo popolo, tornando in quella che da sempre è la sua casa, la sua dimensione naturale: gli stadi.
E quelle luci si accenderanno il prossimo 10 giugno 2027, illuminando lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour ULTIMO STADI 2027 – LA FAVOLA CONTINUA…
Ecco le date in tutte le città:
- Lignano Sabbiadoro (10 giugno 2027 | Stadio Teghil),
- Bologna (13 giugno 2027 | Stadio Dall’Ara),
- Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo),
- Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro),
- Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona),
- Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio),
- Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo),
- Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola),
- Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena),
- Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium),
- Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).
Con i nuovi appuntamenti in calendario, il palmarès dal vivo di Ultimo sale a un totale di 53 tappe negli stadi. Nato nel 1996, il cantautore ha superato la quota di 2 milioni di biglietti venduti in carriera, un dato che include il live a Tor Vergata, un concerto al Circo Massimo e 10 date allo Stadio Olimpico di Roma.
La sua produzione discografica, composta da 6 album in studio e 2 album dal vivo, vanta 85 dischi di platino, 20 dischi d’oro, oltre 7 milioni di copie vendute e 3,5 miliardi di streaming complessivi sulla piattaforma Spotify.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)