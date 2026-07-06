Turismo, Italia regina delle vacanze. Battute Francia e Spagna

Veneto ed Emilia Romagna le regioni più apprezzate

L’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l’estate del 2026, registrando un tasso di saturazione Ota (51,2%) superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%) e una tariffa media (153 euro) più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195). È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio di statistica del ministero.