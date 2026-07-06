Trump attacca ancora la premier Meloni: “Serve un ordine restrittivo”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca ancora Giorgia Meloni attraverso la sua piattaforma social, Truth Social

Alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca ancora Giorgia Meloni. Attraverso la sua piattaforma social, Truth Social, il presidente americano ha pubblicato un meme che ritrae la premier italiana con un’espressione di ammirazione nei suoi confronti con la scritta “serve un ordine restrittivo”. Una stoccata a freddo, che rappresenta l’ultimo tassello di una escalation iniziata lo scorso mese al G7 di Evian e che punta a colpire a livello internazionale l’Italia e la figura della premier all’interno dell’Alleanza.

USA. TAJANI: PROBLEMA PER NOI NON ESISTE, RELAZIONI FONDAMENTALI

Sebbene i rapporti personali tra i due capi di governo appaiano gravemente compromessi, l’architettura delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti al momento sembra solida. Con un interscambio commerciale che sfiora i 110 miliardi di dollari, la diplomazia dei due Paesi continua a lavorare sottotraccia per preservare i canali di comunicazione istituzionale. Una postura, quella italiana, confermata anche da Antonio Tajani, che in merito all’ultimo post del presidente americano, ha dichiarato a Sky Tg 24: “Il problema per noi non esiste; procediamo con relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Le relazioni con gli Stati Unito sono fondamentali da tutti i punti di vista”.

E ancora: “Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole dichiarazioni; noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico dell’Occidente insieme all’Unione Europea”. Il vicepremier ha poi aggiunto che quella di Trump “è una dichiarazione che si commenta da sola“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)