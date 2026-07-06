Thony e le bambine ribelli accendono la notte di Smart

Martedì 7 luglio, all’Arena Eden di Arezzo, inaugurazione del festival SMART con Thony e Orchestra Multietnica di Arezzo in “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”

Arezzo Smart Festival accende la notte dell’Arena Eden con una prima nazionale che vede protagonisti l’attrice e cantautrice Thony e l’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’appuntamento è fissato per martedì 7 luglio quando, alle ore 21:15, sul palco sotto le stelle dell’Eden andranno in scena le “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”, una produzione Officine della Cultura e Argot Produzioni, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, con la regia di Francesco Frangipane e gli arrangiamenti e la direzione d’orchestra di Enrico Fink.

Sarà dunque un incontro tra musica e biografie d’eccezione ad aprire la sesta edizione di Smart. Una sequenza di ritratti delle emblematiche donne raccontate dai volumi “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” di Elena Favilli e Francesca Cavallo (pubblicati da Mondadori) – che, con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, sono diventati un movimento globale e un simbolo di libertà -, da far rivivere attraverso un’interpretazione intensa, lontana dalla retorica e immersa in un’atmosfera sonora multiculturale.

Thony, pseudonimo di Federica Johanna Victoria Caiozzo, è un’artista dalla sensibilità intensa e dal percorso creativo trasversale, capace di muoversi con naturalezza tra musica, cinema e teatro. Dopo l’esordio cinematografico come protagonista del film “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì – per il quale ha firmato anche la colonna sonora vincendo il David di Donatello per la miglior canzone originale – Thony ha costruito negli anni un’identità artistica originale e raffinata, distinguendosi per autenticità interpretativa e profondità emotiva. In questo spettacolo la sua voce diventa strumento narrativo potente e delicato insieme, capace di restituire forza, ironia e umanità alle protagoniste di queste fiabe vere.

Accanto a lei ci sarà l’Orchestra Multietnica di Arezzo con il proprio inconfondibile linguaggio musicale, nato dall’incontro tra culture, tradizioni e sonorità differenti. Fondata nel 2007 come laboratorio permanente di integrazione e dialogo, l’orchestra rappresenta oggi una delle esperienze più significative del panorama musicale italiano legato all’intercultura. Attraversando teatri, scuole, piazze, centri storici e periferie e collaborando, tra gli altri, con Ottavia Piccolo, Stefano Massini, Amanda Sandrelli e Dario Brunori, l’ensemble ha costruito negli anni un percorso artistico e sociale che mette al centro il valore della diversità come occasione di crescita collettiva.

C’era una volta… una principessa? Macché! C’era una volta una bambina che voleva andare su Marte. Ce n’era un’altra che diventò la più forte tennista al mondo e un’altra ancora che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef. Esempi di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni.

Ingresso: intero € 10, ridotto € 8. Le riduzioni si applicano a soci Unicoop Firenze, under 30 e over 65. Fino a martedì 7 luglio è possibile sottoscrivere l’abbonamento ai 5 eventi di Smart al costo di € 35. Biglietti in vendita presso Officine della Cultura, Via Vittorio Veneto 180/2 ad Arezzo con orario 10 > 13 e 15:30 >18 – tel. 0575 27961 e 338 8431111. Online su Ticketone.it.

Arezzo Smart Festival è un progetto di Officine della Cultura, nell’ambito di Colline Etrusche Festival, realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo e Unicoop Firenze. Ulteriori informazioni: www.arezzosmartfestival.com – www.officinedellacultura.org.