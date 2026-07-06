Su Rai 4 “Criminal Minds: Evolution”, finale di stagione

Si conclude con un doppio appuntamento la diciottesima stagione della serie cult “Criminal Minds: Evolution”, in onda in prima visione lunedì 6 luglio alle 21.20 su Rai 4

Si conclude con un doppio appuntamento la diciottesima stagione della serie cult “Criminal Minds: Evolution”, in onda in prima visione lunedì 6 luglio alle 21.20 su Rai 4. Nell’episodio intitolato “Collaterale”, la Bau si avvicina finalmente all’identità del misterioso “Discepolo”, la figura che sembra muovere i fili della nuova rete di assassini ispirata a Sicarius. Mentre le indagini stringono il cerchio attorno a un collegamento con il passato di Elias Voit, il comportamento imprevedibile di quest’ultimo rischia di compromettere l’operazione. Un drammatico colpo di scena finale lascia gli investigatori di fronte a una nuova e gravissima emergenza.

Nell’ultimo episodio intitolato “Il Discepolo”, la Bau corre contro il tempo per ritrovare Elias Voit e la dottoressa Ochoa, rapiti dal misterioso Discepolo. Mentre gli agenti cercano di fermare definitivamente la rete di serial killer, emergono le origini dell’organizzazione e la vera identità della mente che ha diretto i crimini. Per Voit è il momento della resa dei conti con il proprio passato e con la propria parte oscura.