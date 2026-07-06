Su Rai 1 “Italia A/R” dalla Riviera di Ulisse isole Pontine

Esplora la Riviera di Ulisse e le isole Pontine la nuova settimana di “Italia A/R”, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio alle 11.20 su Rai 1

Esplora la Riviera di Ulisse e le isole Pontine la nuova settimana di “Italia A/R”, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio alle 11.20 su Rai 1. Si parte da Sperlonga, il borgo bianco arroccato sul mare, dove la calce delle case un tempo abbagliava le navi dei corsari. Vittorio Brumotti ne risalirà i vicoli fino alla Torre Truglia, da cui rivivrà la notte del 1534, in cui il corsaro ottomano Barbarossa sbarcò per rapire Giulia Gonzaga, fuggita nel buio e passata alla storia come la “Ninfa scalza”. Poi spazio all’adrenalina con una lezione di sci nautico sul lago di San Puoto, dove si allenano i campioni.

A Terracina, città dove ogni epoca si è posata sulla precedente, camminerà nel Foro Emiliano riaffiorato sotto la piazza. A Gaeta si perderà nei vicoli del borgo medievale, tra la Cappella d’Oro dove pregava Pio IX e il campanile del Duomo, dove s’intrecciano la Roma antica e il mondo arabo-normanno.

Poi il salto al largo, verso le isole. A Ponza, vulcanica, con il porto borbonico orlato di case color pastello, navigherà tra faraglioni e piscine naturali, sopra i relitti delle navi romane. E a Palmarola, l’isola primordiale delle “Colonne della Cattedrale”, entrerà nelle Grotte di Pilato, dove i romani allevavano le murene.

Nello spazio dedicato alla cucina e ai prodotti del territorio, Monica Caradonna guiderà gli spettatori tra i profumi di questa terra di confine tra Lazio e Campania, dove il mare e l’orto si incontrano nel piatto.

Dalla Riviera di Ulisse alle isole Pontine, cinque giorni in cui ogni borgo e ogni scoglio racconteranno duemila anni di storia affacciata sul mare.