Su Rai 1 a “Camper Osteria Italia” la sfida gastronomica tra Lombardia e Lazio

Provengono dalla Lombardia e dal Lazio le due osterie che si sfideranno nella gara di cucine a “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese

Provengono dalla Lombardia e dal Lazio le due osterie che si sfideranno nella gara di cucine a “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese e in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio alle 12.00 su Rai 1. Per la Lombardia in studio i proprietari di un’osteria di Erba, in provincia di Como, e per il Lazio, i proprietari di un’osteria di Roma. Insieme a Peppone Calabrese, le due osterie racconteranno i lori territori attraverso prodotti tipici e ricette della tradizione.

Per la Lombardia saranno protagonisti piatti e prodotti simbolo della cultura gastronomica del territorio come il risotto allo Zafferano, la luganega, salsiccia tipica di Monza, i pizzoccheri della Valtellina e la laciada, frittella dolce della tradizione lombarda. Per il Lazio saranno, invece, protagonisti alcuni dei grandi classici della cucina romana e laziale come l’amatriciana, il carciofo alla romana, il fiore di zucca pastellato e la crostata di ricotta e visciole.

A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti, la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto.

Non solo prodotti tipici e piatti della tradizione. Gli inviati del programma, anche questa settimana, andranno alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici d’Italia: da Fontainemore in Valle d’Aosta, alle meravigliose spiagge di Rimini, da Follina, in Veneto, al piccolo borgo di Nusco in Campania.

Il programma è realizzato in convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.