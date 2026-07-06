Sciopero, da oggi fino al 12 luglio a rischio il trasporto locale

Anche i treni saranno coinvolti

Sarà una settimana densa di mobilitazioni quella dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani e i treni.

In Puglia si segnala lo sciopero generale regionale del 10 luglio che coinvolge il settore pubblico e privato, con esclusioni mirate. Sul fronte ferroviario in vista fermate di treni e attività con Italo NTV a livello nazionale, RFI in Sicilia e Mercitalia Shunting & Terminal, mentre nel trasporto merci su rotaia è prevista un’agitazione in Captrain Italia. Nei trasporti locali (Tpl), agitazioni diffuse tra Catania, Prato, Bari, Vicenza e Palermo, oltre ad ARST in Sardegna. A Catania tre distinte proclamazioni il 6. Poi Bari e Vicenza il 10.

E sabato 11 a Palermo e in Sardegna (ARST). Possibili riduzioni di corse con rispetto delle fasce di garanzia, laddove.