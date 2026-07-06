“Pauline alla spiaggia” di Éric Rohmer nella notte su Rai 5: la trama

“Pauline alla spiaggia” di Éric Rohmer con Arielle Dombasle, Amanda Langlet, Simon De La Brosse, Pascal Greggory, Féodor Atkine su Rai 5: la trama
In vacanza in Normandia con la cugina Marion, emancipata ma fragile, l’adolescente Pauline scopre i primi turbamenti amorosi osservando passioni, illusioni e delusioni degli adulti. Un’educazione sentimentale che la avvicina al mondo dei desideri, ma anche alla disillusione
E’ la trama del film “Pauline alla spiaggia” di Éric Rohmer con Arielle Dombasle, Amanda Langlet, Simon De La Brosse, Pascal Greggory, Féodor Atkine su Rai 5: la trama