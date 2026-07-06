Mondiali 2026, la FIFA sospende la squalifica di Balogun: contro il Belgio ci sarà

Mondiali 2026, la Fifa sospende la squalifica del centravanti degli Usa Balogun. Trump ringrazia: “Grazie per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!”. Il giocatore sarà disponibile per il match contro il Belgio
Folarin Bologun sarà a disposizione degli Stati Uniti nella prossima partita degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio. La Fifa ha sospeso la squalifica del centravanti, espulso al 64esimo dei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina per un fallo contro il difensore Tarik Muharemovic, il match è poi stato vinto dai padroni di casa per 2-0.
Un colpo di scena clamoroso che la Commissione Disciplinare della Fifa ha valutato tenendo conto dell’articolo 27 del proprio codice. “L’applicazione della sospensione automatica per una gara nei confronti del giocatore statunitense Folarin Balogun è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno“, si legge in una nota pubblicata oggi.
Una condizionale che permette al giocatore di essere a disposizione di Mauricio Pochettino nel match in programma nella notte tra lunedì e martedì a Seattle (saranno le 2 in Italia). Alla notizia, Donald Trump non ha perso tempo e ha manifestato la sua soddisfazione su Truth Social: “Grazie alla Fifa per aver fatto la cosa giusta e per aver posto fine a una grande ingiustizia!”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)