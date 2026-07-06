Mondiali 2026: Brasile eliminato dalla Norvegia di Halaand, Inghilterra super con il Messico

Mondiali 2026: il Brasile di Ancelotti eliminato dalla Norvegia di Halaand (1-2, non basta il rigore di Neymar). Show all’Azteca: l’Inghilterra con Kane e Bellingham supera il Messico (3-2)

Gol e spettacolo negli ultimi due match disputati ai Mondiali 2026. La Norvegia, trascinata da Haaland (doppietta) elimina il Brasile di Carlo Ancelotti e vola per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale. La squadra del Ct Solbakken si conferma bestia nera del Brasile: gli scandinavi restano imbattuti contro i verdeoro (3 vittorie, 2 pareggi).

Nel primo tempo è il Brasile a partire meglio e avere un’occasione d’oro per passare in vantaggio: al minuto 14, Bruno Guimarães si fa ipnotizzare da Nyland dal dischetto, dopo un calcio di rigore fischiato da Elfath (dopo revisione al VAR) per fallo di Ajer su Cunha.

Nella ripresa le occasioni vengono divise da entrambi i lati, ma il match resta sullo 0-0. Nella ripresa, è Endrick ad avere un’occasione d’oro appena entrato al 59′, ma a tu per tu con Nyland la butta fuori.

La partita si sblocca al minuto 79′, quando sale in cattedra il solito Erling Haaland: il bomber norvegese sovrasta Gabriel in area di rigore e batte Alisson con un colpo di testa su assist di Schjelderup.

Lo spettacolo del Vichingo con il numero 9 però non finisce qui: al 90′, riceve palla al limite dell’area sempre da Schjelderup e fa partire un mancino potentissimo che finisce nell’angolino con Alisson battuto.

Nel finale, nel maxi recupero concesso dal direttore di gara, il Brasile riesce ad accorciare le distanze con gol dagli undici metri di Neymar, concesso dopo un fallo di Ostigard su Casemiro.

La Norvegia però si prende la vittoria, va per la prima volta ai quarti di finale di un Mondiale e affronterà l’Inghilterra al Miami Stadium sabato 11 luglio alle ore 17 locali.

MESSICO KO ALL’AZTECA: L’INGHILTERRA VINCE 3-2

L’Inghilterra ha battuto il Messico, co-organizzatore del torneo, in un avvincente incontro degli ottavi di finale ricco di colpi di scena, qualificandosi così per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, dove affronterà la Norvegia.

I Tre Leoni hanno avuto la meglio nonostante abbiano giocato gran parte del secondo tempo in dieci uomini, a seguito del cartellino rosso ricevuto da Jarell Quansah al 54° minuto. Sostenuto da un pubblico di casa in delirio, il Messico ha lottato instancabilmente nel tentativo di raggiungere il primo quarto di finale in 40 anni, ma l’Inghilterra ha tenuto duro, mantenendo vivi i propri sogni di titolo.

Il Messico ha dominato il possesso palla nelle fasi iniziali della partita, ma una doppietta fulminea di Bellingham ha ribaltato il risultato a favore dell’Inghilterra.

Il primo gol lo ha segnato di testa su un invitante cross di Bukayo Saka, aprendo le marcature. Quasi subito dopo la ripresa del gioco, Bellingham ha portato il risultato sul 2-0. Il Messico ha perso palla e Harry Kane ha servito la stella del Real Madrid, che ha insaccato in rete.

Lo stadio di Città del Messico è rimasto sotto shock, ma El Tri ha reagito rapidamente, con Julián Quiñones che ha scagliato un tiro imparabile da distanza ravvicinata che ha superato Jordan Pickford. I co-organizzatori hanno ripreso slancio e solo una spettacolare parata di Pickford ha impedito a Raúl Jiménez di pareggiare prima dell’intervallo.

L’azione è stata incessante ed è continuata anche dopo l’intervallo. Nico O’Reilly ha colpito il palo con un tiro rasoterra, prima che Quansah venisse espulso per un fallo su Jesús Gallardo.

Pochi istanti dopo che l’Inghilterra era rimasta in dieci, il portiere messicano Raúl Rangel ha atterrato Anthony Gordon nell’area di rigore concedendo il rigore e Kane si è fatto avanti per segnare il suo sesto gol del torneo.

Kane si sarebbe presto trovato coinvolto in un altro episodio relativo a un rigore dall’altra parte del campo. Un fallo del capitano inglese su Brian Gutierrez ha portato all’assegnazione di un rigore al Messico dopo la revisione del VAR. Jimenez non ha sbagliato dagli 11 metri e i co-padroni di casa si sono riportati a un passo dal pareggio sul 3-2.

El Tri ha aumentato la pressione alla ricerca del pareggio che avrebbe portato la partita ai tempi supplementari. L’Inghilterra ha però tenuto duro e ora può guardare con ottimismo alla sfida dei quarti di finale contro la Norvegia, in programma sabato 11 luglio a Miami.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)