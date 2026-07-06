Meloni si congratula con Ultimo per lo show a Roma: “Serata straordinaria”

Tor Vergata e la sua favola, Giorgia Meloni: “Bravo Ultimo. Roma ha vissuto una serata straordinaria. Un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi”

La serata da record di Ultimo a Tor Vergata incassa i complimenti di Giorgia Meloni. La premier ha lasciato un messaggio sui social in cui sottolinea: “Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!“.

La presidente, poi, aggiunge: “E grazie davvero a tutti gli uomini e alle donne delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, del soccorso pubblico, della Protezione civile, del volontariato che hanno sostenuto la macchina organizzativa e hanno garantito che, anche questo grande evento, potesse avvenire in piena sicurezza“.

MAZZI: CONCERTO ULTIMO EVENTO STRAORDINARIO GRAZIE ANCHE A PRODUTTORI

“Ieri sera a Roma abbiamo assistito all’evento straordinario di un artista immenso, Ultimo”, ha dichiarato invece il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. “Ma vanno ringraziati anche i produttori, una squadra eccezionale guidata da Clemente Zard e Max Brigante. Hanno lavorato più di due anni per realizzarlo. Organizzare un concerto per 250mila persone non è semplice, farlo in modo così impeccabile è un’impresa. Con professionisti di questo valore internazionale, il turismo degli eventi potrà crescere sempre di più”, ha concluso Mazzi.

In giornata, i ringraziamenti e i commenti istituzionali sono stati numerosi.

IL SINDACO GUALTIERI: VOGLIO RINGRAZIARE ULTIMO, UN GRANDE ARTISTA, UN FIGLIO DI ROMA

“Siamo contenti e emozionati. Voglio ringraziare Ultimo, un grande artista, un figlio di Roma, che è capace di parlare a una generazione intera e ha dato luogo con questa sua scommessa un’iniziativa straordinaria. Vedere le masse di ragazzi, di persone da diversi quartieri di Roma, ma anche venute da tutta Italia per partecipare a questa grande festa è bellissimo”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri poco prima del debutto sul palco di Ultimo. Una serata che, per il primo cittadino, conferma “un metodo Roma” nella realizzazione di eventi così grandi.

“Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato uno straordinario successo. Una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione, da una pianificazione accurata e dall’impegno condiviso di istituzioni, organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti”, ha aggiunto il primo cittadino.

“È questa la forza del modello Roma: programmare con largo anticipo, coordinare competenze diverse, far lavorare insieme istituzioni, aziende e organizzatori e affrontare con successo anche le sfide più complesse-ha spiegato Gualtieri- Un metodo fondato sulla collaborazione, sul senso di responsabilità e sulla capacità di trasformare grandi sfide organizzative in risultati concreti, che rende Roma sempre più capace di accogliere e gestire eventi all’altezza delle più importanti capitali internazionali”.

“Tor Vergata ha dimostrato di essere un luogo con potenzialità enormi per ospitare grandi appuntamenti e questa esperienza ci consente di guardare con ancora più fiducia al futuro- continua Gualtieri- Faremo tesoro delle segnalazioni ricevute e sappiamo che alcuni aspetti organizzativi e logistici devono e possono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell’evento. Desidero ringraziare la Prefettura, la Questura, la Regione Lazio, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il sistema sanitario, Ama, Atac, Roma Servizi per la Mobilità, gli organizzatori, gli steward, i volontari e le migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito alla riuscita di questa straordinaria giornata”, ha detto ancora Gualtieri.

ONORATO: MODELLO CITTÀ FUNZIONA, INCASSI MILIONARI: FATTA LA STORIA

“Con il concerto di Ultimo a Tor Vergata, Roma ha fatto la storia”, ha dichiarato in una nota l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

“Il modello Roma funziona e la città ha solo guadagnato: oltre 650 mila euro per i servizi pubblici erogati pagati dagli organizzatori, oltre 2 milioni di euro di tassa di soggiorno generate da oltre 156.000 persone arrivate da fuori Roma e un indotto complessivo che supera i 90 milioni– spiega Onorato-

Un abbraccio a tutte le 10 mila persone che ieri hanno lavorato fino a notte fonda”.

“Grazie al Prefetto, al Questore, a tutte le forze dell’ordine, alle autorità militari, al personale sanitario per un impegno senza precedenti- conclude Onorato- E grazie a Vivo Concerti per la collaborazione e la generosità. Nulla è scontato. So bene cosa si deve migliorare e mi dispiace per qualche disservizio che si è verificato. In un evento con così tante persone purtroppo possono verificarsi ma il bilancio è clamorosamente positivo”.

CELLI: MODELLO ORGANIZZATIVO DA POTENZIARE E CONSOLIDARE

“Ringrazio tutta la macchina organizzativa che ha contribuito a fare del concerto di Ultimo a Tor Vergata non solo un evento musicale da record, ma anche una manifestazione che ha saputo reggere un impatto straordinario in termini di sicurezza, accoglienza e servizi“. ha aggiunto, in una nota, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

“Roma, anche grazie al modello organizzativo maturato in occasione del Giubileo, ha dimostrato di poter ospitare e gestire eventi di portata eccezionale come quello di sabato, che ha richiamato oltre 250 mila spettatori- spiega Celli- Un banco di prova importante anche in prospettiva futura, che consentirà di fare tesoro di qualche aspetto migliorabile e di continuare a perfezionare un modello organizzativo sempre più efficiente e funzionale”.

“Da residente del territorio, sono particolarmente orgogliosa della scelta di Tor Vergata come sede del concerto di Ultimo. È un segnale concreto di un’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, che sa guardare alle periferie come luoghi di opportunità, valorizzandole anche attraverso i grandi eventi. Ringrazio Ultimo, artista profondamente legato a Roma, che con uno spettacolo capace di regalare emozioni intense a centinaia di migliaia di persone, ha scritto una pagina importante della musica dal vivo nel nostro Paese”, ha concluso la presidente Celli.

PATANÈ: CITTÀ SUPERA ANCORA UNA VOLTA PROVA ORGANIZZATIVA COMPLESSA

“I numeri straordinari registrati da Atac in occasione del concerto di Ultimo confermano non solo l’eccezionale richiamo di questo evento, ma soprattutto la notevole capacità di risposta del nostro sistema di trasporto pubblico di fronte a flussi di traffico di proporzioni enormi”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Oltre 175.000 viaggiatori trasportati, 1.575 corse metro programmate– prosegue Patanè- più di 260 treni straordinari, oltre 400 lavoratrici e lavoratori in più rispetto a un normale fine settimana. Le linee A, B-B1 e C aperte senza interruzioni per tutta la notte. Bene, dietro ogni numero c’è un piano studiato nei minimi particolare nei mesi precedenti da tutto il settore della mobilità e ci sono persone. Le macchiniste e i macchinisti, il personale delle sale operative e della direzione della circolazione, gli addetti alla manutenzione e al pronto intervento, la security, chi ha tenuto pulite e sicure le stazioni. E quando lungo la linea C qualcuno ha manomesso le maniglie di emergenza e si è introdotto sui binari– aggiunge l’assessore- sono stati loro a rimettere in moto il servizio nel giro di venti minuti, senza fermare la macchina. È questa la differenza tra un sistema fragile e uno maturo: non è non avere intoppi, ma saperli risolvere in fretta. A tutti loro voglio dire una cosa semplice: grazie. Avete dimostrato che il trasporto pubblico non è un ripiego, ma la vera infrastruttura di libertà di una grande città. È un grande grazie va anche ai tassisti e ai noleggiatori con conducente, agli operatori di bus e navette, alle squadre dello sharing, ai tecnici di Roma Servizi per la Mobilità che questo piano lo hanno disegnato e governato in tempo reale. E grazie a voi, romane e romani, che avete scelto la metro e vi siete mossi con pazienza. Stanotte Roma- ha concluso Patanè- non ha chiuso gli occhi. E, mentre la città cantava, un’altra Roma lavorava nel buio per riportarla a casa. Roma, stanotte, ha fatto una cosa che poche capitali sanno fare. Ricordiamocene, quando parliamo del futuro del nostro trasporto pubblico”.

FRANCO: MUNICIPIO VI TERRITORIO PER GRANDI EVENTI

“Nonostante i gufi e chi sperava andasse tutto storto, il Municipio VI delle Torri di Roma ha saputo ospitare l’evento dell’anno, il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Lo diciamo da anni, lo continuiamo a dire: il nostro è un territorio naturalmente vocato ai grandi eventi, in grado di ospitare e gestire masse oceaniche di persone. Si è visto nel Giubileo e si è visto con Ultimo”, ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

“La collaborazione e la sinergia tra le istituzioni tutte, dal comune di Roma fino al Municipio e alla Regione Lazio, dimostrano che se si lavora uniti ogni traguardo, anche il più difficile, si può raggiungere- spiega Franco- Grazie alle forze dell’ordine e al Comitato Ordine e Sicurezza che ha predisposto ancora una volta un piano impeccabile, grazie agli organizzatori e ai lavoratori, grazie ai volontari, alla Protezione Civile, agli operatori sanitari, grazie ai dipendenti delle aziende partecipate romane Ama e Atac che hanno garantito il servizio h24 e, soprattutto, grazie a Niccolò, Ultimo, che ha deciso di scommettere su quello che è da sempre considerato come ‘ultimo’ municipio di Roma. Ultimo sì, ma per essere poi il primo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)