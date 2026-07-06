In libreria il sesto numero di BARRIO “Viva lo sport?”

Cos’è davvero lo sport oggi? Uno stile di vita, l’ultimo grande rito collettivo rimasto o una cinica macchina da soldi? Barrio prova a rispondere non attraverso freddi dati, ma con la forza delle storie

Arriva in libreria il sesto numero di Barrio, la rivista trimestrale edita da Bibliotheka che per questa nuova uscita si interroga e interroga i suoi lettori con una domanda provocatoria: “Viva lo sport?”.

Un viaggio corale tra storie d’autore, grandi campioni e passioni di periferia. All’interno la nuova playlist di Radio Rock e l’esclusivo formato audio “Barriocast” in collaborazione con Loquis.

Cos’è davvero lo sport oggi? Uno stile di vita, l’ultimo grande rito collettivo rimasto o una cinica macchina da soldi? Barrio prova a rispondere non attraverso freddi dati, ma con la forza delle storie, esplorando il cuore pulsante dell’agonismo, l’educazione sentimentale e i valori che solo un campo, una pista o una piscina sanno trasmettere. Un numero impreziosito da firme importanti del mondo del cinema, della letteratura e del giornalismo sportivo, con le illustrazioni e la copertina affidate al tratto inconfondibile di Officina Infernale.

Le Grandi Firme e i Contenuti di Barrio N.06

Il volume si articola attraverso racconti e testimonianze intime di atleti e icone della cultura italiana:

Il ricordo di Alex Zanardi: Un’intensa e commovente riflessione apre il volume, celebrando un eroe contemporaneo capace di vivere “al cubo” e di trasmettere una forza inarrestabile di fronte alle fragilità della vita.

Capitani Coraggiosi e Numeri Primi: da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che raccontano cosa significhi vincere e perdere tutto nel giro di dodici mesi, a Marco Belinelli e la sua totale dedizione al basket. Spazio anche al pugilato con Clemente Russo, oggi impegnato come tecnico della Nazionale Elite, e all’esperienza di Luca Argentero.

Il Cinema si racconta attraverso lo Sport: Registi e attori del calibro di Giovanni Veronesi, Neri Marcorè (con la sua esperienza legata al film Zamora) e Rocco Papaleo svelano il loro legameprofondo con le discipline sportive.

Storie di Calcio e Identità: Il legame eterno tra la Roma e il suo storico difensore Aldair , il ricordo indimenticabile del bomber Gianluca Vialli , fino al reportage sulle periferie e sul calcio popolare come quello del Rayo Vallecano, dove lo sport diventa presidio sociale e solidarietà.

Le Grandi Novità Multimediali: Barriocast e la Playlist Rock

Anche per questo numero, la lettura si trasforma in un’esperienza crossmediale:

Barriocast: Grazie alla collaborazione con la piattaforma Loquis, le storie della rivista prendono vita in un viaggio sonoro fatto di interviste, letture e conversazioni per abitare nuovi luoghi attraverso l’ascolto.

Playlist Barrio Rock n.6: Curata da Emilio Pappagallo (station manager di Radio Rock), la colonna sonora di questo numero è un concentrato di adrenalina ed emozione, con brani che spaziano dai classici italiani di De Gregori, Conte e Dalla, fino alle hit internazionali di Blur, Queen ed Eminem.

Un Progetto Inclusivo ad Alta Leggibilità

La rivista è stampata in collaborazione con biancoenero edizioni, utilizzando criteri tipografici e formali specifici per l’Alta Leggibilità. Questo permette di rendere le storie di Barrio accessibili a tutti i lettori, inclusi i ragazzi con dislessia, senza mai penalizzare l’estetica e la qualità grafica complessiva del volume.

Boris Sollazzo, critico cinematografico e televisivo, giornalista sportivo, speaker e radiocronista calcistico, autore di libri, maradoniano militante. Trasmette su Radio Rock, Radio 24, scrive su Rolling Stone e altre testate quotidiane e periodiche. Dirige il Linea D’Ombra Festival di Salerno e il Cerveteri Film Festival. Per Bibliotheka ha pubblicato Diegopolitik. Maradona, l’ultimo grande leader del ’900 (2023).