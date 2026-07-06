Il western “Giorno maledetto” di John Sturges con Spencer Tracy su Rai Movie: la trama

È Spencer Tracy il protagonista del western “Giorno maledetto”, firmato da John Sturges e in onda lunedì 6 luglio 2026 alle 21.10 su Rai Movie. John, un veterano della Seconda Guerra Mondiale, arriva in treno nella sperduta città di Black Rock. E’ accolto da un clima di generale ostilità che si farà via via sempre più mirato, trasformandosi in odio, una volta venuto alla luce il motivo della sua visita: cercare il contadino nippo-americano, padre del soldato che gli ha salvato la vita in guerra.

John Sturges trasforma l’Ovest dell’epopea in western contemporaneo del dopoguerra, un luogo in cui si mettono in scena gli atti di un dramma morale che riflette sul passato della nazione e le sue colpe. Nel cast anche Walter Brennan, Ernest Borgnine, Robert Ryan, John Ericson