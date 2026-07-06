Il film “Ritratto di un amore” in prima visione su Rai 5: la trama

Stasera su Rai 5 in onda in prima visione Tv “Ritratto di un amore” di Martin Provost con Cécile De France, Vincent Macaigne, Stacy Martin, Anouk Grinberg, André Marcon

Parigi, 1893. Quando il pittore francese Pierre Bonnard incontra Marthe de Méligny in cerca di una modella, trova invece una compagna di vita e d’arte. Tra passione e libertà, nasce un legame intenso che segnerà profondamente l’opera e l’esistenza di entrambi.

E’ la trama del film “Ritratto di un amore” che Rai 5 propone in prima visione Tv lunedì 6 luglio 2026 alle 21:10. Regia di Martin Provost. Nel cast: Cécile De France, Vincent Macaigne, Stacy Martin, Anouk Grinberg, André Marcon.