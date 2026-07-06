I sindaci più apprezzati d’Italia: in testa la prima cittadina di Firenze, Sara Funaro

Sindaci e governatori: ecco quelli più apprezzati d’Italia secondo “Governance Poll 2026”. A guidare la classifica del Sole 24 Ore sui primi cittadini c’è Sara Funaro per la città di Firenze
Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista per la prima volta il primo posto ed è la prima donna a guidare la graduatoria “Governance Poll 2026”, la classifica del consenso di sindaci e governatori pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. Funaro condivide il podio con Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell’edizione 2025 del sondaggio, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci. La crescita della sindaca di Firenze, emerge dal report pubblicato dal Sole, appare “netta e radicata nella gestione amministrativa”, riconosciuta dai cittadini dopo due anni di mandato, rispetto alla maggiore cautela registrata nel 2025. Più contenuto l’aumento di Silvia Salis, sindaca di Genova, che si colloca al 33esimo posto con il 55%, dopo il primo anno di mandato. L’incremento di Funaro è significativo, dunque, ma non è il più vistoso: il sindaco di Messina Federico Basile guadagna 12 punti, passando dal 50% al 62% e risalendo dal 73esimo al quinto posto.
“Un risultato- considera il sondaggio del Sole- influenzato anche dal recente ritorno alle urne, che lo ha visto rieletto al primo turno con il 58,4%, generando una sorta di ‘seconda luna di miele’ con gli elettori”. Scorrendo in classifica, 11 punti in più arrivano anche al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che si allontana dalle ultime posizioni, mentre la maglia nera torna al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Nella parte alta della graduatoria cresce la presenza del Mezzogiorno e del centro Italia. Al quarto posto si colloca infatti Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, che guadagna otto punti raggiungendo il 63%. Seguono Pierluigi Biondi all’Aquila (61%), l’ex ministro Clemente Mastella a Benevento e Vincenzo Voce a Crotone, confermando una dinamica di consenso particolarmente vivace nel sud. Tra i sindaci al termine del primo mandato, Manfredi conferma “numeri solidi”, mentre Roberto Gualtieri a Roma registra una ripresa significativa, rispetto al 2025, pari al 54%, con un aumento di otto punti e 48 posizioni. A Torino Stefano Lo Russo sale al 55%, al 33esimo posto, mentre a Bologna Matteo Lepore si mantiene di poco sopra il 50%. A Milano Beppe Sala chiude il secondo mandato con un consenso del 59,5%, al decimo posto.
REGIONI. DECARO PRIMO GOVERNATORE PER CONSENSO, POI STEFANI E FEDRIGA
In testa c’è Antonio Decaro, alla guida della Puglia per il centrosinistra, che con il suo 66% aggiunge due punti al risultato elettorale, e quello di Alberto Stefani che, a capo della Regione Veneto per il centrodestra, tocca il 65% (+0,6% rispetto alle elezioni). Chiude il podio Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia, sempre per il centrodestra) che con il suo 64% perde lo 0,2%. È il podio dei governatori così come esce dal sondaggio “Governance Poll” 2026, pubblicato oggi dal Sole 24 Ore. Nelle ultime due posizioni ci sono Francesco Roberti (Molise, centrodestra) e Francesco Rocca (Lazio, centrodestra): emerge un 42% per entrambi, segnando una flessione di due punti rispetto al governance poll precedente e “un calo importante rispetto al dato elettorale”, ricorda il sondaggio, rispettivamente di 20,2 punti e 11,9.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)