Grande Italia a Wimbledon: Paolini e Cobolli approdano ai quarti

Dopo Jannik Sinner anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Nel tabellone femminile stesso percorso per Paolini

Dopo Jannik Sinner anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Negli ottavi, il tennista azzurro, numero 10 del ranking Atp, ha sconfitto in tre set l’australiano Alex de Minaur (numero 6), con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. “Mi sentivo stanco e sono davvero felice di essere arrivato ai quarti in tre set, perché era importante risparmiare energie per via del caldo. C’è molto rispetto con De Minaur e mi piace come gioca”, ha dichiarato Cobolli al termine degli ottavi di Wimbledon vinti contro l’australiano.

Nel prossimo turno Cobolli affronterà o il bulgaro Grigor Dimitrov o il britannico Arthur Fery.

Anche Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo di Wimbledon e per la seconda volta in carriera (la prima nel 2024). Al Centre Court la numero 17 del ranking Wta ha sconfitto in tre set, 6-4, 4-6, 6-3, la filippina Alexandra Eala (numero 32), che a sorpresa aveva eliminato, sabato scorso, la polacca Iga Swiatek (3 Wta). Nel prossimo turno la tennista azzurra affronterà l’ucraina Marta Kostyuk (13 Wta).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)