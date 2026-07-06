Giuseppe Vailati Venturi nominato CEO di Cerba HealthCare Italia

Cerba HealthCare annuncia la nomina di Giuseppe Vailati Venturi a CEO di Cerba HealthCare Italia. Assumerà ufficialmente l’incarico il 13 luglio

Cerba HealthCare annuncia la nomina di Giuseppe Vailati Venturi a CEO di Cerba HealthCare Italia. Assumerà ufficialmente l’incarico il 13 luglio. Il suo arrivo rappresenta un’importante tappa per le attività del Gruppo in Italia, con l’obiettivo di proseguire lo sviluppo dell’azienda come leader nazionale, accelerando la crescita attraverso l’apertura di nuovi centri, il continuo sviluppo di nuove offerte per pazienti e partner, il rafforzamento della preferenza dei pazienti e un ulteriore miglioramento delle performance operative.

Giuseppe Vailati Venturi porta con sé una consolidata esperienza nel settore sanitario italiano. In precedenza è stato CEO di KOS, uno dei principali operatori italiani nel settore sanitario e sociosanitario, presente anche in Germania. Ha ricoperto numerosi ruoli di vertice, in particolare nelle aree finance, sviluppo e direzione generale, prima di diventare CEO nel 2009. È laureato in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e ha conseguito un MBA presso INSEAD. Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato in Bain & Company e in CIR, la holding proprietaria di KOS, dove ha ricoperto responsabilità nello sviluppo aziendale.

Al suo arrivo, Giuseppe Vailati Venturi avrà la responsabilità di guidare la prossima fase di sviluppo dell’azienda, lavorando a stretto contatto con l’organizzazione italiana e con il Gruppo. Questo periodo iniziale gli offrirà anche l’opportunità di incontrare tutti i team in Italia e di approfondire la conoscenza dell’azienda.

“Siamo molto lieti di accogliere Giuseppe Vailati Venturi come CEO di Cerba HealthCare Italia. La sua profonda conoscenza del settore sanitario, la comprovata esperienza nella guida di importanti organizzazioni e la comprensione delle sfide del mercato italiano saranno risorse importanti per sostenere lo sviluppo delle nostre attività in Italia”, ha dichiarato Julien Samson, CEO di Cerba HealthCare.

“Sono molto felice di entrare a far parte di Cerba HealthCare Italia e dei suoi team in un momento così importante del loro sviluppo. Il Gruppo può contare su competenze uniche, persone appassionate e un ruolo centrale nel percorso di cura. Non vedo l’ora di contribuire, insieme ai team, a rafforzare la posizione di Cerba HealthCare come protagonista di riferimento nella diagnostica medica in Italia. Abbiamo tutte le condizioni per scrivere un nuovo capitolo di crescita e di impatto positivo sulla salute”, ha dichiarato Giuseppe Vailati Venturi, futuro CEO di Cerba HealthCare Italia.

Informazioni su Cerba HealthCare Italia

Parte del gruppo internazionale Cerba HealthCare, dedicato alla diagnostica ambulatoriale e agli esami clinici e presente in 90 Paesi, Cerba HealthCare Italia è specializzata in servizi di laboratorio, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e attività di service lab. In Italia, l’azienda impiega oltre 2.000 persone e opera attraverso più di 400 centri medici e punti prelievo, oltre a 31 laboratori. Ogni anno esegue oltre 25 milioni di esami e fornisce servizi a più di 5 milioni di pazienti.

Informazioni su Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, uno dei principali operatori della diagnostica medica, mira a sostenere l’evoluzione dei sistemi sanitari verso una maggiore prevenzione. Forte di quasi 60 anni di esperienza nella diagnostica medica, il Gruppo contribuisce a valutare meglio il rischio di sviluppare malattie, individuare e diagnosticare le patologie più precocemente e ottimizzare l’efficacia dei trattamenti attraverso la loro personalizzazione. Ogni giorno, nei cinque continenti, i 15.000 collaboratori del Gruppo accompagnano la trasformazione della medicina, guidati da una convinzione profonda: far progredire la diagnostica significa far progredire la salute.

Per maggiori informazioni: http://www.cerbahealthcare.com