Francesco Como, ex vertice Iliad, diventa Co-Founder della startup Dommio

Il cammino intrapreso da Francesco Como, che con oltre 10 anni di esperienza in contesti tech, co-fonda Dommio, startup PropTech

Dommio è una startup PropTech italiana che vuole rendere l’amministrazione condominiale più semplice, trasparente ed efficiente attraverso un modello che integra servizio e tecnologia. . A guidare lo sviluppo tecnologico è Francesco Como, Co-founder e CTO con oltre 10 anni di esperienza nel settore tech e telco. Como porta in Dommio un background di forte competenza tecnologica, maturato contribuendo all’importante crescita di Iliad Italia, dove è rimasto per oltre sette anni fino ad assumere il ruolo di Director of Software Engineering, entrando nel leadership team.

Dommio nasce per superare il modello tradizionale di amministrazione condominiale, ancora spesso caratterizzato da processi lenti, comunicazioni frammentate e strumenti poco digitalizzati. La startup combina un servizio di gestione condominiale AI-driven e un approccio condòmino-centric. Il ruolo di Como nella startup è centrale per costruire l’infrastruttura che abilita il servizio, semplificando e automatizzando i processi più complessi della gestione condominiale. L’obiettivo è supportare il lavoro quotidiano dell’amministratore e, di conseguenza, migliorare l’esperienza dei residenti.

“Il mondo del condominio è uno dei contesti in cui la tecnologia può generare più impatto concreto. Vogliamo costruire una piattaforma che renda invisibile la complessità, automatizzando tutto ciò che è ripetitivo e usando l’AI per individuare le inefficienze e le anomalie prima che diventino problemi. Questo per il condòmino significa avere tutto sempre aggiornato, accessibile dove e quando serve, con un’esperienza semplice e trasparente.” dichiara Francesco Como, Co-founder e CTO di Dommio.

Secondo la startup, nei prossimi anni la trasparenza diventerà uno standard preteso da ogni condòmino, mentre la tecnologia sarà sempre di più uno strumento quotidiano a supporto dell’amministratore. L’obiettivo non è sostituire la figura dell’amministratore, ma liberarla da attività manuali e ripetitive, permettendole di concentrarsi sulle decisioni e sulla relazione con i condòmini.

“Dommio nasce per risolvere un problema reale e molto diffuso, ovvero la gestione condominiale che spesso viene percepita come opaca, lenta e distante dalle esigenze delle persone. Per cambiare davvero questo settore, serve ripensare il modello operativo alla base. Francesco ed io abbiamo una visione chiara: utilizzare la tecnologia per costruire una gestione condominiale alternativa, che fino a ieri era semplicemente impensabile.” conclude Alessia Cacaveri, Co-founder e CEO di Dommio.