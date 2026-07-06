Chihuahua Tacos: la nuova destinazione del bere messicano a Milano

Chihuahua Tacos inaugura una nuova fase della propria evoluzione e si afferma come uno dei riferimenti più interessanti della scena beverage milanese. Nato nel 2019 come pionieristico tacos bar contemporaneo, il locale di Viale Col di Lana si trasforma oggi in un Mexican Bar di respiro internazionale, dove la cultura del bere messicano diventa protagonista attraverso la più ampia selezione di distillati d’agave di Milano e una nuova proposta di mixology che guarda al futuro.

Al centro del nuovo progetto c’è una visione precisa: raccontare il patrimonio culturale e gastronomico del Messico attraverso un’esperienza completa che unisce cucina, design e beverage in un linguaggio contemporaneo, sofisticato e internazionale.

La più grande carta di distillati d’agave di Milano

Elemento distintivo del nuovo corso di Chihuahua Tacos è la sua straordinaria bottigliera, oggi la più profonda selezione di distillati d’agave della città, con oltre trenta referenze dedicate ai Mexican Spirits.

La carta accompagna gli ospiti in un viaggio attraverso le molteplici espressioni dell’agave, dalle grandi tequila ai mezcal artigianali, fino a distillati più rari e ancora poco conosciuti in Italia come raicilla, bacanora e sotol. Una selezione costruita con un approccio curatoriale che valorizza territori, biodiversità, tecniche produttive e piccoli produttori, offrendo una lettura autentica e contemporanea dell’universo degli spirits messicani.

La proposta beverage si sviluppa come naturale estensione della cucina e trova la sua espressione in una carta cocktail costruita attorno ai grandi classici della tradizione messicana. Protagonista una verticale dedicata al Margarita, interpretato in diverse versioni, dal classico alle declinazioni più contemporanee e tropicali, affiancata da signature Paloma, Batanga e highball che esaltano le caratteristiche dei distillati selezionati.

Accanto alla miscelazione, Chihuahua Tacos introduce anche percorsi di degustazione guidata, offrendo agli ospiti la possibilità di approfondire la cultura dell’agave attraverso un racconto che unisce storia, territorio e tecnica produttiva.

Free Spirits: la nuova generazione dei mocktail

Tra le principali novità della nuova carta debutta Free Spirits, una selezione di mocktail contemporanei pensata per chi desidera vivere l’esperienza del cocktail senza rinunciare al gusto, alla convivialità e alla complessità aromatica.

I drink sono realizzati con distillati analcolici premium a base di agave, ispirati al mondo della tequila, e ingredienti naturali a basso contenuto di zuccheri. Una proposta che interpreta una nuova idea di libertà: non semplicemente senza alcol, ma libera da compromessi.

La carta nasce per rispondere alle nuove abitudini di consumo di un pubblico internazionale e della Generazione Z, sempre più attento al benessere e alla moderazione, ma desideroso di continuare a vivere il rito dell’aperitivo e della mixology con stile, personalità e qualità.

Free Spirits si inserisce così in uno dei trend più rilevanti del beverage contemporaneo, confermando Chihuahua Tacos come osservatorio privilegiato delle nuove tendenze del bere e come destinazione capace di accogliere ogni tipo di consumatore, dagli appassionati di spirits ai curiosi del mondo low e no alcohol.

Un nuovo indirizzo per la cultura del bere a Milano

Con il rinnovamento degli spazi e una proposta beverage unica nel panorama cittadino, Chihuahua Tacos rafforza la propria identità come destinazione dedicata alla cultura messicana contemporanea.

Non solo un ristorante o un cocktail bar, ma un luogo dove la scoperta dei distillati d’agave, la qualità della miscelazione e l’esperienza gastronomica convivono in un racconto coerente e distintivo, destinato a ridefinire il concetto di Mexican Dining e Mexican Drinking Experience a Milano.

CHIHUAHUA TACOS

Viale Col di Lana 1, Milano

hola@chihuahuatacos.com

02 3674 2528