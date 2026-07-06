Al via TRAMONTI 2026 la rassegna di teatro, danza, performance a cura di Loredana Parrella. Dal 10 al 31 luglio a Tuscania

Dal 10 al 31 luglio, a Tuscania, nella suggestiva cornice del Giardino Santa Croce torna TRAMONTI, la rassegna di teatro, danza e performance a cura di Twain con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Tuscania e con la direzione artistica di Loredana Parrella.

Cinque imperdibili appuntamenti dedicati alla bellezza dell’arte e alla delicatezza della danza. Una rassegna che interroga il rapporto tra noi e gli altri ed esplora gli equilibri morali e fisici della nostra contemporaneità. Spettacoli di danza, teatro e performance da vivere al tramonto, accompagnati da un piccolo aperitivo di benvenuto incluso nel biglietto.

Una rassegna in cui il corpo diventa linguaggio e racconta ciò che le parole non sanno dire, invitando il pubblico a lasciarsi attraversare dalle emozioni.

Di seguito il programma:

10/07 ore 19.30

Balletto Teatro di Torino

I Love You, Schubert!

Danza

Coreografia di Manfredi Perego

Con Bailey Kager, Ivo Santos, Luis Agorreta, Noa Van Tichel

Un lavoro sinergico tra danza e musica ispirato dalle celebri e immortali composizioni di Franz Schubert, in cui il suono si fa gesto e il movimento diventa melodia. Quattro quadri si susseguono come tappe di un viaggio sensoriale, alternando rigore e slancio, sogno e materia, passione e leggerezza. L’energia iniziale disegna architetture in movimento, dove il corpo esplora tensioni ed equilibri in un continuo dialogo con il suono.

17/07 ore 19:30

ArtGarage

Silence

Danza

Coreografia Emma Cianchi

Sound concept e technical design Dario Casillo ed Eugenio Fabiani

Danzatori ArtGarageDanceCo

Una performance che unisce danza e installazione, in cui i performer esplorano la relazione con l’altro attraverso intrecci e dinamiche crescenti. Il corpo diventa strumento, dando forma al rumore di fondo trasformato in paesaggio sonoro. I suoni ambientali, catturati in tempo reale, sono elaborati da un sistema algoritmico interattivo che integra ambiente, corpo e movimento in una composizione istantanea e irripetibile.

24/07 ore 19.30

Settimo Cielo

La Sposa del Vento

Performance in silent system

Drammaturgia e regia Giacomo Sette

Con Gloria Sapio e Maurizio Repetto

Circondati da una galleria digitale di opere di Oskar Kokoschka da fruire attraverso i codici QR, gli spettatori ascolteranno la storia dietro la più importante opera del pittore austriaco: La sposa del vento. Dietro a questo quadro, che lo rese famoso in tutta Europa, c’è la tormentata storia d’amore con Alma, compositrice e vedova del compositore Mahler. I due si trovano in un momento difficilissimo delle loro vite.

31/07 ore 19:30

Compagnia Hunt

Fitting

Danza

Di e con Nicholas Baffoni e Camilla Perugini

FITTING è un dialogo fra gli interpreti che si prepara, si struttura, si formalizza, si snocciola, si frantuma sotto gli occhi dello spettatore. Appunti di racconti passano letteralmente per le scarpe indossate. Portare delle scarpe significa attraversare i propri sentimenti e quelli dell’altro. Le scarpe, nella loro forma, funzione ed estetica, ci parlano del mondo, degli spostamenti, delle intenzioni, delle migrazioni, del cammino.

Naturalis Labor

Naufraghi

Danza

Coreografie Luciano Padovani

Con Alice Carrino e Giuseppe Morello

L’immagine del naufragio è quella che meglio rappresenta l’ineffabile che travolge chi, all’improvviso, si ritrova a fare i conti con la propria esistenza. Il naufragio è quando l’uomo incontra un limite nuovo, un muro invalicabile, ma è anche possibilità di progettare un mondo. Ogni naufragio è sempre causato da qualcosa, qui da un amore impossibile. Come uno stordimento che ci fa barcollare in mezzo ad una nebbia di sentimenti.

ORA E LUOGO:

Ex Tempio Santa Croce h 19.30

Piazza F. Basile, 6 | 01017 Tuscania (VT)

Info e prenotazioni

BIGLIETTO UNICO: 5 Euro

info@cietwain.com

Tel. 3801462962