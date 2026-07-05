Wimbledon: Cobolli e Paolini avanzano, Berrettini lotta ma cede a Dimitrov

Flavio Cobolli agli ottavi di Wimbledon dopo un match tiratissimo al terzo turno contro Khachanov. Passa anche Jasmine Paolini

Flavio Cobolli ha raggiunto gli ottavi a Wimbledon. L’azzurro, nel terzo turno, ha vinto l’incontro con il russo Karen Khachanov imponendosi al quinto set in rimonta, dopo circa 4 ore, con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. E’ così diventato il sesto italiano della storia con almeno due ottavi a Wimbledon: prima di lui Matteo Berrettini, Nicola Pietrangeli, Jannik Sinner, Orlando Sirola e Lorenzo Sonego. Sulla sua strada trova adesso l’australiano Alex de Minaur.

Nel pomeriggio successo azzurro anche con Jasmine Paolini, che ha centrato la qualificazione agli ottavi del torneo di Wimbledon. Nel terzo turno, infatti, l’azzurra ha battuto in due set la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1, 6-2.

Fuori invece Matteo Berrettini. L’azzurro ha perso contro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 dopo 3 ore e 35 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, il bulgaro affronterà il britannico Arthur Fery

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)