Uomo accoltellato a Milano, il 22enne che lo ha aggredito: “Divertente, appena esco lo rifaccio”

Aggredito a Milano con un coltello, il 22enne: “Divertente, appena esco lo rifaccio”. Salvini: “Parole allucinanti”. I colpi hanno raggiunto un 55enne in diverse parti del corpo
Rimangono stabili, sebbene l’uomo sia ancora sotto sedazione, le condizioni di Gerardo P., il 55enne aggredito e accoltellato apparentemente senza alcun motivo nella mattinata di ieri all’esterno di un bar in via Alfonso Capecelatro, nel quartiere San Siro a Milano. I medici dell’ospedale Niguarda, dove il paziente si trova ricoverato, non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta riservata a causa delle gravi lesioni interne provocate dai numerosi colpi di lama ricevuti.
Nel frattempo, emergono dettagli inquietanti sul profilo dell’aggressore, identificato nel 22enne Lamin Saidilly, bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine subito dopo il raid.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e formalizzato nel capo di imputazione, il 22enne è entrato in azione con il volto coperto da un passamontagna nero. Senza proferire alcuna frase all’indirizzo della vittima, lo ha aggredito alle spalle mentre si trovava nei pressi del locale, sferrando in rapida successione 20 fendenti con un coltello della lunghezza di 21 centimetri. I colpi hanno raggiunto il 55enne in diverse parti del corpo, toccando organi vitali tra testa, collo, torace e addome.
SALVINI: ACCOLTELLATORE SI È DIVERTITO? CHE NON ESCA PIÙ DAL CARCERE
“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”, avrebbe detto il giovane alle forze dell’ordine. “Parole allucinanti”, le definisce il ministro Matteo Salvini. “Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora!”, conclude il leader della Lega.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)