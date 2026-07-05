Su Rai 3 a “Sulla Via di Damasco” ospite il professor Vittorio Emanuele Parsi

Guerre, nuovi imperi e intelligenza artificiale: che mondo si sta consegnando alle nuove generazioni? Nel nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura dedicato al cattolicesimo, in onda domenica 5 luglio alle 8.30 su Rai 3, Eva Crosetta intervista il professor Vittorio Emanuele Parsi, tra i più autorevoli studiosi italiani di relazioni internazionali, che aiuterà a leggere le grandi trasformazioni che stanno ridisegnando gli equilibri globali, tra conflitti, democrazie sotto pressione e nuovi centri di potere.

Ma accanto all’analisi geopolitica ci saranno le voci di chi vive sulla propria pelle il dramma della guerra. Donne e uomini fuggiti dall’Ucraina racconteranno la perdita della casa, degli affetti e delle certezze, lanciando un’unica, accorata richiesta: pace. A risuonare saranno anche le parole di tre Pontefici – Giovanni Paolo II, Francesco e Leone XIV – uniti da un appello che attraversa il tempo: costruire la pace, difendere la dignità umana e rimettere la persona al centro della storia.

Geopolitica, storie di vita e speranza si intrecciano in un racconto che prova a leggere le grandi trasformazioni del nostro tempo e il mondo che erediteranno le future generazioni.

“Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.