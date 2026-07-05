Su Rai 1 A Sua Immagine racconta il viaggio del papa a Lampedusa

Papa Leone XIV il 4 luglio ha visitato Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo: il racconto su Rai 1 con “A sua immagine”

Papa Leone XIV il 4 luglio ha visitato Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo e luogo in cui le grandi questioni contemporanee assumono il volto concreto di uomini, donne e bambini in fuga da guerre, povertà e persecuzioni. Nel solco della storica visita di Papa Francesco a Lampedusa (2013), Leone XIV raccoglie e rilancia l’appello della Chiesa a non fermarsi all’emergenza degli sbarchi, ma a interrogarsi sulle cause profonde delle migrazioni forzate: conflitti, ingiustizie, sfruttamento e disuguaglianze.

In “A sua Immagine” – il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 5 luglio alle 10.15 su Rai 1 – Lorena Bianchetti ne parla in studio con Monsignor Giuseppe Baturi, Segretario generale della Cei; Marco Girardo direttore di Avvenire; Paolo Beccegato, Coordinatore del servizio interventi caritativi Cei per lo sviluppo dei popoli.

I servizi filmati ripercorreranno i momenti clou della visita: l’omaggio floreale sulle tombe dei migranti al cimitero, il saluto a una famiglia dei migranti alla Porta d’Europa, la benedizione della targa che intitola il Molo Favaloro a Papa Francesco e la Santa Messa al Campo sportivo. La visita rappresenta un forte richiamo alla responsabilità dell’Europa e della comunità internazionale, chiamate a coniugare accoglienza, giustizia e pace per guardare oltre i confini della paura, affinché il Mediterraneo torni a essere spazio di incontro, fraternità e speranza.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si andrà a Castellaro, in provincia di Imperia. In questo splendido borgo ligure scopriremo la curiosa storia del santuario di Nostra Signora di Lampedusa, gemellato proprio con l’isola del Mediterraneo.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1 trasmessa dall’Abbazia di Pomposa in Codigoro (Fe). Alle 12.00, infine, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.