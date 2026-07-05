Su Rai 1 a “Check-Up”, come proteggersi dal caldo

Dall’esposizione al sole all’alimentazione: stamani su Rai 1 torna il programma “Check-Up”, e spiega come proteggersi dal caldo

È il caldo il tema della puntata di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 5 luglio alle 9.30 su Rai 1. Le temperature estive, sempre più spesso superiori alle medie stagionali, possono alterare l’equilibrio fisiologico dell’organismo e rappresentare un rischio per la salute. Di questo, e in particolare del colpo di calore, parla il professor Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna presso La Sapienza Università di Roma.

Focus poi sulla salute delle gambe e sui disturbi della circolazione, particolarmente frequenti durante la stagione estiva. Ospite in studio il professor Angelo Santoliquido, direttore dell’Unità Operativa di Angiologia e Diagnostica Vascolare Non Invasiva del Policlinico Gemelli di Roma e Presidente del Collegio Italiano di Flebologia, spiegherà come riconoscere e affrontare i segnali di insufficienza venosa e linfatica.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla salute della pelle e all’esposizione solare. Il professor Steven Nisticò, professore e direttore della Scuola di Dermatologia del Policlinico Umberto I di Roma, illustrerà benefici e rischi della luce solare, con particolare attenzione alla prevenzione dei danni cutanei.

L’attenzione si sposterà poi sull’alimentazione, elemento fondamentale per affrontare le giornate più calde. Una corretta idratazione e la scelta degli alimenti più adatti possono infatti contribuire a contrastare gli effetti delle alte temperature e a mantenere energia e benessere. Ne parlerà la dottoressa Sara Cordara, nutrizionista del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università degli Studi di Torino. La puntata approfondirà, inoltre, gli effetti del caldo sul sistema nervoso. Le alte temperature non mettono alla prova soltanto il corpo, ma possono influenzare anche il funzionamento cerebrale, il sonno e le capacità cognitive.

A fornire indicazioni e consigli utili sarà il professor Luigi Ferini Strambi, neurologo e responsabile del Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Non mancherà poi un approfondimento dedicato alla salute mentale con il professor Bernardo Carpiniello, professore Emerito di Psichiatria dell’Università degli Studi di Cagliari, che analizzerà il legame tra caldo e benessere psicologico.

Infine, il consueto spazio dedicato al linguaggio medico, per acquisire maggiore consapevolezza nella gestione della salute. Ospite il Dottor Massimo Magi, medico di medicina generale della Fondazione Nusa,

Il programma è anche su RaiPlay e, in podcast, su Raiplaysound.