San Benedetto in Festa 2026: torna l’appuntamento a Peschiera del Garda

Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto si terrà l’XI edizione di San Benedetto in Festa, a San Benedetto di Lugana, Peschiera del Garda (VR)

Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto 2026, a Peschiera del Garda (VR), nella frazione di San Benedetto di Lugana, tornerà “San Benedetto in Festa” per la sua XI edizione, quattro giorni all’insegna della musica dal vivo, buon cibo e intrattenimento per grandi e piccini.

Gli appuntamenti inizieranno venerdì 31 luglio con i CircoMax e il loro energico tributo a Max Pezzali e agli 883.

Sabato 1 agosto tornerà sul palco la CipoSugar Band, il fedele tributo a Zucchero “Sugar” Fornaciari, con tutti i più grandi successi del Bluesman nazionale.

Domenica 2 agosto sarà il turno degli Area 80 con il Live Format 80 to 90, che porteranno sul palco le canzoni più iconiche del panorama pop dance suonate dal vivo e supportate dalle ballerine della Flash Dance Academy.

Lunedì 3 agosto, la serata di chiusura spetterà a Radio Studio Più con il Summer Dance Tour, per una conclusione all’insegna delle più belle canzoni da ballare e cantare a squarciagola.

Le serate saranno corredate da un’area con giochi di una volta e attività per grandi e piccini, inoltre Baby Dance tutte le sere. La serata inaugurale, vedrà come protagonista per il giovane pubblico, Prezzemolo, la mascotte di Gardaland. Sarà presente un’area market e un’ottima proposta enogastronomica che ogni sera, dalle ore 19:30, soddisferà ogni palato.

PROGRAMMA

venerdì 31 luglio – CircoMax (883 tribute show)

sabato 1 agosto – CipoSugar Band (Zucchero tribute show)

domenica 2 agosto – Area 80 – Live Format 80 to 90

lunedì 3 agosto – Radio Studio Più – Summer Dance Tour

Inizio concerti ore 21:00

La festa si terrà nell’area adiacente alla parrocchia di San Benedetto di Lugana, strada San Benedetto, Peschiera d/G (VR) e sarà disponibile un ampio parcheggio gratuito.

L’evento è patrocinato dal comune di Peschiera del Garda.