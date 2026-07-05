“PresaDiretta” stasera su Rai 3 racconta le pensioni

Si intitola “Pensione mai” la puntata di “PresaDiretta” di domenica 5 luglio alle 21.15 su Rai 3, una delle inchieste più interessanti dell’ultima stagione. Nella prima parte della serata un reportage che attraversa la guerra ibrida in Europa: dall’incursione di droni in una base militare in Bretagna, ai cavi delle telecomunicazioni tranciati nel Baltico, fino agli incidenti al traffico aereo in Germania. In studio, a discuterne con Riccardo Iacona la corrispondente per “La Repubblica” dalla Germania, Tonia Mastrobuoni.

Con la puntata “Pensione mai”, “PresaDiretta” racconta, invece, un’Italia che invecchia inesorabilmente, la fuga dei giovani all’estero e i salari più bassi d’Europa. Sono tutte le crepe che denunciano un sistema in bilico. Le pensioni infatti sono pagate da chi lavora, ma ci sono Regioni come il Molise dove i pensionati sono più numerosi dei lavoratori. Già oggi i conti dell’Inps scricchiolano e le pensioni di domani, con quali soldi saranno pagate?

Nel frattempo l’Italia ha toccato il record storico di partenze: 156 mila persone hanno scelto di andare all’estero nel 2024. Ventenni, trentenni ma anche quarantenni che hanno scelto di vivere a Berlino dove lavoro, casa e welfare sono una certezza.

Un viaggio infine, nel sistema dei bonus, nelle truffe dei falsi braccianti e delle cooperative “scatole vuote” con l’evasione contributiva che arriva a 10-12 miliardi all’anno. Mentre per la classe politica i privilegi resistono.