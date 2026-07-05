Oroscopo di oggi, domenica 5 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 5 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il quadrato della Luna a Nettuno fa presagire un senso d’inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze.
Toro
Situazione astrologica positiva per noi. La Luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica, otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili dai nostri allenamenti sportivi.
Gemelli
Le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d’azione, da noi molto apprezzata. C’è solo da tenere sotto controllo l’irruenza e la tendenza all’impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso. Indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti.
Cancro
La Luna in Capricorno disarmonica a Nettuno invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari, l’emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche.
Leone
L’ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un’iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buonumore fa emergere il meglio dai collaboratori.
Vergine
Realistica e disincantata, la Luna in trigono dal Capricorno ci consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione in montagna. Clima sereno e rilassato.
Bilancia
Non diamo sostanza alle ombre e, in particolare sul lavoro, valutiamo con il nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue, i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro.
Scorpione
Lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio? Lasciamo la strada vecchia, solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare, per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli.
Sagittario
Siamo molto attivi, però l’attuale posizione ostile di Marte, che fa il paio con Urano, sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell’attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante.
Capricorno
In quadratura a Nettuno, la Luna nel nostro segno non ci garantisce il senso logico di cui andiamo fieri. In famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come un trasloco. Chiediamo aiuto.
Acquario
Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione, per gettare le fondamenta di nuove idee. Agiamo con tempismo.
Pesci
La Luna in Capricorno ci ricorda che una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti. Diamoci da fare. L’energia fisica è un po’ fiacca? Formiamo una squadra, in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio.