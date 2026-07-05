Oggi su Rai 3 “Fronte mare. Cent’anni di Riviera romagnola”

Un viaggio nella terra che sta nell’immaginario degli italiani tutti: la Riviera Romagnola nel documentario “Fronte Mare” oggi su Rai 3

C’è un modello di fare turismo ultracentenario che tuttavia dimostra sempre non solo di non essere superato, ma di godere di ottima salute. È il modello Romagna. In Italia e all’estero molti hanno cercato invano di imitarlo: evidentemente perché gli ingredienti del successo sono indissolubilmente legati al luogo.

Il documentario firmato da Luciano Manuzzi e prodotto da Bibi Film in collaborazione con Rai Documentari “Fronte mare”, in onda domenica 5 luglio alle 13.00 su Rai 3, si propone di raccontare quel modello così esclusivo, come si sia evoluto e come abbia saputo perpetuarsi adattandosi ai tempi, ma in fondo restano uguale a se stesso.

Simpatia, senso dell’ospitalità, consapevolezza che il benessere dipende dalla soddisfazione del cliente.

Dagli esordi di fine Ottocento, all’epoca dei liberty e dei gesti bianchi. Dal mare di Mussolini al mare dei tedeschi che qui combatterono, furono fatti prigionieri e ci tornarono in vacanza facendo conoscere la Romagna al Nord Europa. Dal “divertimentificio” degli Anni ‘70-‘80 all’attuale scoperta della vacanza ecologicamente sostenibile: un lungo viaggio nella terra che sta nell’immaginario degli italiani.