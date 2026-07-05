Mondiali 2026: la Francia ai quarti nel segno di Mbappé

Mondiali 2026, Mbappé manda la Francia ai quarti, a Philadelphia decide un penalty della stella francese conquistato dal subentrato Doué dopo il controllo Var. Stasera in campo Brasile-Norvegia

La Francia è la seconda squadra ad assicurarsi un posto tra le migliori otto del Mondiale 2026. Nella cornice del Lincoln Financial Field di Philadelphia, la selezione guidata da Didier Deschamps ha superato di misura per 1-0 un solidissimo Paraguay, al termine di una sfida complicata sia dall’atteggiamento tattico dei sudamericani che dalle proibitive condizioni climatiche. A fare la differenza è stato un calcio di rigore trasformato dal capitano Kylian Mbappé nella seconda frazione di gioco. Al prossimo turno, in programma giovedì 9 luglio a Boston, i transalpini incroceranno il Marocco, che poche ore prima aveva liquidato la pratica Canada con un netto 3-0.

PRIMO TEMPO BLOCCATO DAL CALDO E DALLE BARICATE

Il copione del match si scrive fin dai primissimi minuti: la Francia assume il controllo assoluto del possesso palla ma fatica enormemente a cambiare passo e a verticalizzare, complice l’afa asfissiante registrata a Philadelphia che frena i ritmi di gioco. Di contro, il Paraguay si arrocca con ordine nella propria trequarti, sigillando ogni spazio utile per l’accesso in area di rigore. Le folate offensive francesi non riescono quasi mai a impensierire l’estremo difensore Gill nella prima metà di gara: intorno alla mezz’ora Mbappé manca l’impatto di testa su un cross invitante, mentre poco più tardi Adrien Rabiot tenta la conclusione dalla lunga distanza spedendo il pallone direttamente in tribuna. Si va così al riposo sullo 0-0.

LA SVOLTA DI DOUE’ E IL RIGORE DI MBAPPÉ

In avvio di ripresa la Francia rientra in campo con un piglio decisamente più aggressivo, determinata a sbloccare il risultato per evitare lo spettro dei tempi supplementari. La retroguardia paraguaiana però tiene botta, guidata da un Gill sempre attento nelle uscite. La mossa che spacca la partita arriva al 61′: Deschamps richiama in panchina un opaco Barcola per gettare nella mischia la vivacità di Doué. L’ala del Psg impiega pochissimi minuti per incidere: al termine di una fulminea serpentina palla al piede in area di rigore, subisce uno sgambetto da Diego Gomez. L’arbitro inizialmente lascia correre ma, richiamato dal Var all’on-field review, corregge la propria decisione e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Mbappé, che spiazza Gill con freddezza glaciale per l’1-0. Nel finale saltano gli schemi: al 90′ arriva la prima vera parata di Maignan, superbo nel distendersi sulla destra per neutralizzare il tiro a botta sicura di Mauricio, mentre in pieno recupero Mbappé sfiora la doppietta personale trovando la risposta di Gill.

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI E IL TABELLONE DEL MONDIALE

Con la vittoria dei Bleus e del Marocco si va delineando il tabellone della fase a eliminazione diretta, che proseguirà stasera con la sfida tra Brasile e Norvegia. Di seguito il riepilogo completo dei risultati e dei prossimi appuntamenti (orari italiani):

OTTAVI DI FINALE

Paraguay-Francia 0-1

Canada-Marocco 0-3

05/07 (New York): Brasile-Norvegia (ore 22:00)

(ore 22:00) 06/07 (Città del Messico): Messico-Inghilterra (ore 02:00)

(ore 02:00) 06/07 (Dallas): Portogallo-Spagna (ore 21:00)

(ore 21:00) 07/07 (Seattle): Usa-Belgio (ore 02:00)

(ore 02:00) 07/07 (Atlanta): Argentina-Egitto (ore 18:00)

(ore 18:00) 07/07 (Vancouver): Svizzera-Colombia (ore 22:00)

QUARTI DI FINALE

09/07 (Boston): Francia-Marocco (ore 22:00)

(ore 22:00) 10/07 (Los Angeles): Vincente Brasile/Norvegia – Vincente Messico/Inghilterra (ore 21:00)

11/07 (Miami): Vincente Portogallo/Spagna – Vincente Usa/Belgio (ore 23:00)

12/07 (Kansas City): Vincente Argentina/Egitto – Vincente Svizzera/Colombia (ore 03:00)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)