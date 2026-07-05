Messi, Mbappé, Ronaldo: ecco chi sarà il capocannoniere dei Mondiali per i bookmakers

Il Mondiale dei campioni, il Mondiale dei bomber. I protagonisti più attesi della rassegna iridata non stanno deludendo le aspettative: ecco chi sarà il capocannoniere per i bookmakers

Il Mondiale dei campioni, il Mondiale dei bomber. I protagonisti più attesi della rassegna iridata non stanno deludendo le aspettative e non si sfidano solo per la coppa ma anche per il titolo di capocannoniere.

Con il gol nei sedicesimi di finale contro Capo Verde, Lionel Messi, fin qui miglior marcatore del torneo, è salito a sette reti (20 complessive nelle rassegne iridate, record assoluto) subito raggiunto da Kylian Mbappé, che con il rigore decisivo al 70′ ha eliminato il Paraguay.

Ma in quota, riporta Agipronews, comanda il francese, offerto a 2,00 su Snai e Goldbet per mantenere lo scettro conquistato in Qatar nel 2022. Nel duello fra stelle del calcio, la “Pulce” è in scia a 2,25. Completa il podio dei favoriti, a 9,00, il centravanti inglese Harry Kane.

Sono cinque finora gli acuti del capocannoniere di Russia 2018. Gli stessi di Erling Haaland nel suo debutto iridato. Il colpo del norvegese paga 20,00, in vantaggio sullo spagnolo Mikel Oyarzabal (30,00) e sulla coppia formata dal brasiliano Vinicius e dal Pallone d’Oro Ousmane Dembelé, a 35,00 volte la posta.

Si sale a 50,00 per trovare Cristiano Ronaldo, ancora ‘fermo’ a tre reti ma da tenere d’occhio se il suo Portogallo andasse lontano in questo Mondiale.

QUOTE GOL NEGLI OTTAVI

Il quadro degli ottavi di finale è delineato e tutti questi goleador sono gli uomini più attesi delle prossime sfide. Il primo a scendere in campo sarà Mbappè, impegnato con la sua Francia contro il Paraguay. Il madridista comanda, nelle quote gol del match, a 1,55. Dembelé insegue il compagno di squadra a 2,50. Poi si sfideranno invece Haaland e Vinicius con il brasiliano in leggero vantaggio (2,40) per la quinta marcatura nel torneo, contro il 2,50 dello scandinavo. Toccherà poi a Kane, offerto a 2,35 per andare a segno contro i padroni di casa del Messico. Lunedì è invece il giorno di Portogallo-Spagna che significa Ronaldo vs Oyarzabal: la lavagna sorride allo spagnolo (2,50) per il suo quinto sigillo; CR7 insegue a 3,00 volte la giocata. Bisogna aspettare invece martedì per vedere tornare in campo Messi: l’ottava marcatura, contro l’Egitto, paga 1,75.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)