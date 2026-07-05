Independence day da record, 40 minuti di fuochi d’artificio a Washington

Independence day da record, 40 minuti di fuochi a Washington. Lo stupore in diretta Cnn. I cronisti dell’emittente americana: “Mai visto né sentito nulla di simile sulla pelle”

Le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti si sono concluse a Washington con uno spettacolo pirotecnico sul National Mall della durata complessiva di 40 minuti, organizzato con l’obiettivo ufficiale di superare il record mondiale.

L’eccezionalità dell’evento, che ha praticamente raddoppiato i tempi dei tradizionali spettacoli degli anni precedenti nella capitale federale, è stata commentata in diretta dai cronisti della Cnn. “Wow! Oh mio Dio. Una sfolgorante celebrazione del 250° compleanno del Paese — hanno osservato i conduttori dell’emittente statunitense durante la trasmissione —. Non ho mai visto uno spettacolo di fuochi d’artificio del genere. Né l’ho mai sentito così sulla pelle”.

La durata prolungata della manifestazione faceva parte della pianificazione per l’inserimento dello show nei primati globali. “Un punto esclamativo sulla celebrazione nella capitale della nazione, perfetto per l’America 250 — hanno aggiunto i giornalisti in studio —. Volevano battere il record del mondo ed è difficile immaginare che non sia appena accaduto. Lo scopriremo con certezza nelle prossime ore, ma l’impressione è che l’obiettivo sia stato raggiunto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)