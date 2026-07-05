Il film “Paradise beach – Dentro l’incubo” stasera su Rai 4: la trama

Il film drammatico “Paradise beach–Dentro l’incubo”, con Blake Lively, Sedona Legge, Òscar Jaenada stasera su Rai 4: la trama

Domenica 5 luglio 2026 alle 21:20 Rai 4 propone il film drammatico “Paradise beach-Dentro l’incubo” con Blake Lively, Sedona Legge, Òscar Jaenada. Nancy è una giovane studentessa in medicina che dopo la morte della madre, abbandona padre e sorellina per ritrovare una spiaggia sperduta di cui ha un ricordo felice con la mamma. E’ una surfista e l’insenatura è ideale per farsi qualche corsa sulle onde dell’oceano blu.

Non rivela ai suoi cari dove si trova, non c’è nessuno, a parte due giovani surfisti intenti a cavalcare le onde e Nancy si getta nelle “acque basse” per rendere catartico quel momento. Ma dopo un primo momento in cui il dolore è interiore, il male si materializza improvvisamente in un grande squalo bianco che fa strage dei due surfisti e inizia una lotta all’ultimo sangue con Nancy, ferita e rifugiatasi su uno scoglio per la bassa marea…