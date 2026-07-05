Il film di fantascienza “After Earth” di M. Night Shyamalan su Rai Movie: la trama

Stasera in prima serata su Rai Movie in onda il film di fantascienza “After Earth” di M. Night Shyamalan con Will Smith, Jaden Smith, Zoë Kravitz, David Denman

Un film diretto dal maestro della suspense M. Night Shyamalan – acclamato regista de “Il sesto senso”, “Signs” e “Split” – e interpretato da Will Smith e Jaden Smith, padre e figlio sia nella realtà che nella finzione: è “After Earth”, in onda domenica 5 luglio 2026 alle 21.10 su Rai Movie.

Da oltre un secolo gli esseri umani hanno abbandonato la Terra, ormai prosciugata dalle sue risorse vitali, per andare a popolare Nova Prime. Il generale Cypher Raige è in viaggio con suo figlio Kitai quando un guasto li costringe a un atterraggio d’emergenza proprio sulla Terra, inospitale e dominata dalla natura.

Ferito durante l’atterraggio, il generale potrà contare solo su suo figlio per salvarsi e per evitare gli attacchi di una creatura mostruosa trasportata nella stiva del velivolo e ormai libera e affamata. Un grande film d’avventura che è anche un dramma sull’importanza dell’unione famigliare.