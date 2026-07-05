GP Gran Bretagna: pole position di Kimi Antonelli poi le due Ferrari

GP Gran Bretagna, a Silverstone pole position di Kimi Antonelli: Leclerc secondo, Hamilton terzo. Per il pilota italiano anche la vittoria nella Sprint

La giornata a tutta velocità di Kimi Antonelli non è finita con la vittoria nella Sprint del Gp di Gran Bretagna di F1. Il pilota della Mercedes si è infatti preso anche la pole per la gara ‘lunga’ di domani (il via alle ore 16 italiane) sul circuito di Silverstone. Bene le Ferrari, che si sono piazzate al secondo e terzo posto. Accanto ad Antonelli in prima fila ci sarà Charles Leclerc. Subito dietro invece Lewis Hamilton. Quarto George Russell con l’altra Mercedes.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)