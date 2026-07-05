Formula 1: a Silverstone trionfa Leclerc, sul podio anche Russell e Hamilton

GP Gran Bretagna, Ferrari regina a Silverstone: trionfo di Leclerc. Secondo George Russell con Mercedes, a chiudere il podio l’altra Ferrari di Hamilton. Male Kimi Antonelli

Festa Ferrari a Silverstone. Trionfo di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna di F1 al termine di una gara strategicamente perfetta, in cui il monegasco in pista ha potuto anche approfittare degli errori e della sfortuna dei principali rivali. A cominciare da Kimi Antonelli, che il pilota della ‘Rossa’ ha infilato in partenza dopo l’ennesima pole ‘sprecata’ dal 19enne della Mercedes, leader del Mondiale.

Inizio con penalizzazione invece per l’altro ‘duellante’ di giornata di Leclerc, il compagno di scuderia Hamilton, che si è mosso prima del via ufficiale. Antonelli poi di problemi ne ha avuti di più seri alla macchina a pochi giri dal termine, finendo addirittura 16esimo… E così in classifica ha accorciato le distanze George Russell con l’altra Mercedes, che ha chiuso al secondo posto dividendo sul podio per un soffio le due Ferrari, con Hamilton terzo.

Per Leclerc è il primo successo stagionale. L’ultima vittoria risaliva al 20 ottobre del 2024 ad Austin, nel Gp degli Stati Uniti. Allora fu doppietta per le ‘Rosse’ con Sainz secondo. E gli altri? Quarto posto per Lando Norris e 11esimo per Oscar Piastri con le McLaren. Ritirato invece Max Verstappen con la Red Bull a causa di un incidente nel finale che ha fatto chiudere la gara con la safety car.

LECLERC: MI GODO MOMENTO, STAGIONE ANCORA LUNGA

“Godiamoci il momento”. La soddisfazione e il sorriso di Charles Leclerc dopo la vittoria con la Ferrari nel Gp di Bran Bretagna sul circuito di Silverstone. “La stagione è ancora lunga– ha aggiunto- e sicuramente da parte mia e di tutta la squadra c’è una grande voglia di fare bene e di continuare a lottare, intanto però dobbiamo essere contenti di quanto fatto in questa occasione. È andato tutto bene. Vediamo ora cosa succederà nei prossimi Gran Premi”.

Prossimo appuntamento il 17-19 luglio con il Gp del Belgio. La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 179 punti; Russell 154; Hamilton 147; Leclerc 108; Norris 97; Piastri 82; Verstappen 76.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 333 punti; Ferrari 255; McLaren 179, Red Bull 128.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)