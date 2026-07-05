“Elsbeth”, in prima visione stasera su Rai 2: la trama degli episodi

Proseguono le indagini di Elsbeth Tascioni, l’avvocata anticonformista che si è trasferita nella sfavillante New York per aiutare la polizia, nella terza stagione di “Elsbeth” su Rai 2
Proseguono le indagini di Elsbeth Tascioni, l’avvocata anticonformista che si è trasferita nella sfavillante New York per aiutare la polizia, nella terza stagione di “Elsbeth”, spin-off delle serie americane di successo “The Good Wife” e “The Good Fight”, proposta in prima visione assoluta domenica 5 luglio alle 21.00 su Rai 2.
Nell’episodio dal titolo “Caso disperato”, Elsbeth indaga sull’omicidio di un direttore sportivo trovato morto dopo un’accesa discussione con la giovane fidanzata dell’allenatore di pallacanestro. Mentre si muove nel mondo competitivo dello sport universitario, Elsbeth deve anche fare i conti con la frustrazione causata dal fatto che la stampa scrive male il suo nome.
Nell’episodio seguente, “Non titubare!”, la riunione dopo 25 anni di quattro famose super modelle, per ricreare una nota foto di copertina di una rivista, ridesta rimpianti, rivalità e vendette che culminano in un omicidio. Infine, in ”Una noce dura da schiacciare”, le indagini riguardano la morte di un coreografo d’avanguardia della Midtown Ballet Company che aveva cercato di sostituire il tradizionale Schiaccianoci con una produzione moderna, in stile “pop-goth”, intitolata “La vendetta di Drosselmeyer”. Nel cast Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.