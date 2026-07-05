Accoltella un passante, fermato 22enne: “Mi sono divertito”

L’aggressione è avvenuta senza motivo all’esterno di un bar a Milano

A Milano un 55enne italiano (Gerardo P.) è stato accoltellato in strada con venti fendenti da un di origini gambiane (Lamin Saidilly, nato a Conegliano Veneto). L’aggressione è avvenuta senza motivo all’esterno di un bar in via Alfonso Capecelatro. I due non si conoscevano e non avevano avuto alcun incontro prima. La vittima è stata ferita a schiena e addome. Il 55enne stava semplicemente camminando quando è stato raggiunto alle spalle dal 22enne, che è stato poi bloccato da alcuni clienti del locale e infine fermato dalla polizia.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». È quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine dopo essere stato fermato per aver accoltellato. Con il volto coperto da un passamontagna nero e senza pronunciare alcuna parola, ha aggredito la vittima alle spalle, colpendola con una ventina di fendenti alla testa, al collo, al torace e all’addome, utilizzando un coltello di 21 centimetri.

Il 55enne è ricoverato in condizioni stabili, sedato e con prognosi ancora riservata. L’uomo ha diverse lesioni interne.