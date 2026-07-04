Su Rai 1 “Musica Mia”, con il pop emotivo di Firenze

dedicata a Firenze la nuova puntata di “Musica Mia”, in onda sabato 4 luglio alle 17.50 su Rai 1. Il capoluogo toscano presenta due anime musicali, una più rock e una più pop, fatta di melodie e testi introspettivi che parlano di sentimenti e vita quotidiana. Sarà proprio quest’ultimo l’aspetto che Lorella Boccia e Marco Conidi andranno a esplorare in questo viaggio nella città.

A bordo di un pulmino d’epoca, raggiungeranno Firenze e incontreranno una delle protagoniste indiscusse della musica pop fiorentina, Irene Grandi, artista grintosa che ha firmato decine di successi. Irene li accoglierà sul terrazzo dell’ex Teatro Nazionale, recentemente restaurato, luogo scelto per il videoclip del suo singolo Fiera di me.

Lorella Boccia raggiungerà poi il Parco di Pratolino, dominato dal maestoso Gigante dell’Appennino, la celebre scultura del Giambologna che sembra emergere dalla montagna e dalle acque del lago. È qui che ogni anno si svolge il Musart, uno dei festival più importanti dell’estate fiorentina. A raccontarlo sarà Claudio Bertini, figura di riferimento del panorama culturale e del live entertainment italiano.

Marco Conidi incontrerà, invece, il cantante Paolo Vallesi nei pressi di Ponte Vecchio, per una chiacchierata tra amici che si sono spesso incontrati al Festival di Sanremo e nella Nazionale Cantanti. Successivamente raggiungerà Villa Favard, sede distaccata del Conservatorio di Firenze, dove duetterà con Aleandro Baldi, protagonista della musica leggera degli anni ’90. Insieme ricorderanno il ruolo fondamentale di Giancarlo Bigazzi, il grande paroliere fiorentino dalla cui penna sono nate alcune delle canzoni italiane più amate tra gli anni ’70, ’80 e ’90. Infine, farà tappa in un negozio di vinili del centro storico dove lo aspetterà Simona Bencini, storica voce dei Dirotta su Cuba, con la quale ripercorrerà i successi della band simbolo del funky italiano.

Nel frattempo, Boccia si sposterà a Pistoia per raccontare un’eccellenza artigiana italiana: l’azienda della famiglia Tronci, che da generazioni produce piatti per batteria esportati in tutto il mondo. Ad accoglierla sarà Luigi Tronci che, a 90 anni, guida ancora con passione la sua attività e che negli anni ha raccolto oltre mille strumenti musicali, soprattutto a percussione, provenienti da ogni parte del mondo, oggi custoditi nella Fondazione aperta al pubblico di cui è ambasciatore musicale il percussionista Gennaro Scarpato.

Nel corso della puntata anche il contributo dell’attore Edoardo Sylos Labini, dedicato a una delle canzoni più iconiche legate alla città, Firenze Santa Maria Novella di Pupo. In chiusura, il musicista Ambrogio Sparagna guiderà il pubblico alla scoperta delle origini della musica tradizionale, questa volta legata alla città di Firenze.