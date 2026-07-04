Stasera su Rai 2 il thriller “Veleno in alta quota”: la trama

Stasera su Rai 2 il Tv movie “Veleno in alta quota” (titolo originale “Cabine pressure”). Regia di Peter Sullivan, con Alicia S. Mason, Christopher Sky, Sophie Woods: la trama

Subito dopo il decollo, l’assistente di volo Nora riceve una chiamata terrificante: un ricattatore tiene in ostaggio la sua famiglia e le ordina di avvelenare un passeggero. Con il passare delle ore – e l’avvicinarsi della destinazione -, il tempo stringe. Una cosa è certa: prima dell’atterraggio, qualcuno dovrà morire…

E’ la trama del thriller “Veleno in alta quota” che Rai 2 propone in prima serata sabato 4 luglio 2026.