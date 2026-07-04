Simona Tagli e Patrizia Pellegrino oggi a “Storie al bivio Estate”

Saranno Simona Tagli, Patrizia Pellegrino e la cantante Roberta Bonanno le ospiti della nuova puntata di Storie al bivio estate in onda sabato 4 luglio alle 14.45 su Rai 2

Saranno Simona Tagli, Patrizia Pellegrino e la cantante Roberta Bonanno le ospiti della nuova puntata di Storie al bivio estate in onda sabato 4 luglio alle 14.45 su Rai 2. Simona Tagli racconta la sua lunga storia d’amore con Francesco Ambrosoli, papà della sua unica figlia Georgia, ormai ventenne. Oggi Simona dice che con Francesco non c’è più amore, ma solo affetto e condivisione di genitorialità verso la figlia che hanno insieme.

Patrizia Pellegrino parla, invece, del suo nuovo fidanzato e dei progetti teatrali futuri.

Spazio anche alle rubriche, a partire da “La favola di Sanremo”, che affronta l’analisi dei Festival targati Pippo Baudo, Fabio Fazio e Carlo Conti insieme alle giornaliste Daniela Giammusso, Giada Fazzalari e Marzia Valitutti Carbone.

La rubrica dedicata alle vacanze degli italiani vede protagonisti il direttore ufficio studi Confcommercio Mariano Bella, che darà i dati previsionali sulla spesa media delle famiglie nell’estate 2026; Laila Perciballi del Movimento Consumatori che fornirà indicazioni sul come risparmiare sotto l’ombrellone tra lido, ristoranti, viaggi e alberghi; e Gianluca Timpone che si occupa del fenomeno degli scontrini pazzi, dando molte informazioni su come evitare di incorrere nelle truffe estive.

Molti i servizi dalle mete vacanziere firmati da Pietro Capella, da Capri alla Costa Smeralda, commentati in studio da esperti e dai ragazzi della Generazione Z Matteo Martinetti, Maria Vittoria Canino, Sofia Costanti e Edoardo Leonardi. Gran finale in musica con l’ultimo singolo di Roberta Bonanno.