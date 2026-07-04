Shock anafilattico a cena in un ristorante di Roma: Aldo Montano ricoverato in ospedale

Paura per Aldo Montano, in ospedale dopo una cena in un ristorante di Roma: “Sono allergico alla caseina. Mi sono ritrovato a lottare per la vita”

Grande paura per Aldo Montano dopo una cena in un ristorante di Roma che gli ha provocato uno shock anafilattico. È lui stesso a raccontarlo in un post pubblicato su Instagram in cui si mostra ormai all’ospedale Santo Spirito con la mascherina dell’ossigeno sul volto.

“Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale. Eppure è successo di nuovo. Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita“, scrive l’ex schermidore.

“Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto”, aggiunge il 47enne campione olimpico ad Atene 2004. “Ogni volta che qualcuno minimizza, risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana. Non esistono ‘piccole distrazioni’ quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico“, sottolinea.

“Questa volta sono riuscito ad arrivare in ospedale. La prossima volta potrebbe non andare così, per me o per qualcun altro. È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un’emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare. Perché tra una cena e una tragedia, a volte, c’è solo un errore”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)