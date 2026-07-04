Samuele Cyma in radio e in digitale con “Prima pioggia”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Prima pioggia”, il nuovo singolo di Samuele CYMA per PLUMA Dischi

“Prima pioggia” è un brano dalle sonorità acustiche e alternative, caratterizzato da una struttura e da giri di accordi che richiamano il b-side di “Dissolvimi”. La traccia si distingue per la crudezza della voce, priva di effetti, e per la forte presenza del sassofono baritono di Federico D’Angelo, autore di un assolo centrale che si intreccia con i riff di chitarra. L’arrangiamento si completa con le batterie spezzate di Giovanni Iacovella e un synth avvolgente, culminando in un finale dalle sonorità rock-grunge. Dal punto di vista stilistico, il pezzo unisce armonie di stampo jazz — visibili nella polifonia tra fiati e corde — a una struttura ciclica. Il testo affronta i temi della resistenza e della liberazione, focalizzandosi sul conflitto e sulla denuncia dei confini geopolitici artificiali (simboleggiati dal verso “compasso sulla sabbia non ha diritto ma solo sangue”), con un riferimento specifico al genocidio del popolo palestinese e alla forza dei legami umani contro l’oppressione.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questa canzone è per me un manifesto di resistenza e liberazione che denuncia la violenza dei confini artificiali e il genocidio palestinese. Attraverso la metafora della pioggia nel deserto, racconto di un legame d’amore così forte da sconfiggere ogni oppressore.”