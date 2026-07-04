“Restiamo qui” è il nuovo singolo di Rocket B

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Restiamo qui”, il nuovo singolo di Rocket B (Up Music/Il Branco Publishing)

“Rocket B” è una canzone house/rap/dance. Il brano racconta di quella forza immensa che scaturisce, dentro il cuore di ogni persona, proprio quando sembra tutto finito: nell’oscurità che rischia di prendere il sopravvento, si può riaccendere quella luce splendente soltanto quando si sta insieme.

Racconta l’artista a proposito della canzone: “Non è stato facile uscire dal tipo di musica e dal formato di canzoni a cui ero abituato. Spero possiate apprezzare l’impegno, la passione e l’energia che abbiamo messo tutti quanti nella realizzazione di questo bellissimo brano”.

Il videoclip riflette perfettamente l’atmosfera creata dal pezzo: ambientato in una cornice che ricorda una galleria, il video è un’esplosione psichedelica di luci e colori avvolgenti. Al centro della scena troviamo un ragazzo che, ballando, compie un viaggio catartico per riappropriarsi della propria autostima e della forza perdute negli anni. Tutto ciò diventa lo strumento per cercare quella fiamma interiore che non si è mai spenta, per sconfiggere l’isolamento e sentirsi, finalmente, parte integrante di qualcosa di più grande: la musica stessa.