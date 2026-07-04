“Raymond” è il nuovo singolo della band Bazaar

Esce nelle radio e in digitale Raymond, il secondo singolo della band BAZAAR da poco entrati nel roster della label Factory Flaws

BAZAAR si alimenta principalmente di post-punk, attraversandone tutte le declinazioni, per vomitare una visione del mondo disillusa e magnetica. Le influenze anni ’90 e le più recenti correnti UK vengono digerite per dare vita a un marasma sonoro, guidato da una voce sospesa sui tempi che corrono.

BAZAAR su Raymond: “Il nome di questo pezzo è Raymond e se avesse un cognome sarebbe Carver. È ispirato al racconto Cattedrale, o meglio, alla sua lettura. L’andamento e gli avvenimenti della trama si confondono e si sovrappongono con l’esperienza di chi legge, alimentando un senso di straniamento e stupore, fino a raggiungere quasi l’invidia e la stizza di chi assiste a qualcosa di più grande di sé. A cosa sto assistendo? Cosa sto leggendo? Cosa sto ascoltando?”

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Biografia

Il gruppo nasce nel 2021 da un’idea di Flavio (chitarra) e Francesco (basso), rifugiati nelle infinite notti post-Covid; con l’arrivo di Carlo (batteria) e Alex (voce) lo stesso anno vede la luce Orange EP. Dopo un primo assaggio di live nel Nord Italia e in seguito a un cambio di formazione, con l’arrivo di Agnese al microfono la band si dedica in maniera costante e minuziosa alla scrittura di nuovo materiale.

Alla fine di una lunga gestazione, la band con base a Bologna è pronta a rilasciare il primo singolo ‘I am the monster’, seguito poi da “Raymond”, che anticipano ‘A Ride’, primo LP del quartetto punk, in uscita per Factory Flaws nel corso del 2026.