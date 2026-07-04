“Parlami” è il nuovo singolo di Lemuri Il Visionario

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “PARLAMI”, il nuovo singolo di LEMURI IL VISIONARIO

“Parlami” è un brano che racconta la sensazione di profondo isolamento e solitudine che si può provare vivendo nella realtà, quasi distopica, delle metropoli contemporanee. La canzone vuole essere il grido d’aiuto di chiunque si trovi a vivere circondato da una società fatta di maschere da indossare in ogni occasione, ma priva di una reale empatia nei confronti degli altri.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Parlami” è un brano che nasce durante la mia residenza a Milano. Ho adorato i dieci anni vissuti lì ma nel primo periodo ho sofferto di attacchi di panico. Provenivo da una realtà di provincia e a volte il caos che mi circondava mi faceva sentire “disperso in mezzo a milioni di noi”. Così ho scritto di getto il testo della canzone che poi è diventata uno dei punti centrali dello spettacolo musicale “Sarò diverso” che debutterà in una versione completamente rinnovata il 2 dicembre di quest’anno al teatro Ghione di Roma».